Зачем-то США стали использовать долларовые расчёты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара, своими руками пилить сук, на котором сидят. Скоро они грохнутся.

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить. Такое мнение высказал президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Футбол Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.

Экономика Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании «Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Наука От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде, сообщает 1 октября ВВС.

Экономика Кредиты сделали недоступнее для россиян Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

Экономика «Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.

Армия и оружие Пентагон провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты Министерство обороны США провело в среду четвертый с начала года пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем.

Культура Умер Гия Канчели, автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза» В Тбилиси на 85-м году жизни умер грузинский композитор и народный артист СССР Гия Канчели, сообщает телеканал «Имеди».

Политика Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве Заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Футбол Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.

Политика Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество «Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы В «Мосгазе» добавили, что запах газа, согласно метеорологическим прогнозам, может ощущаться в Центральном и Восточном административных округах столицы.

Футбол Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ общаться со СМИ Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ общаться с прессой после воскресного матча с "Оренбургом".

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.

Политика «Слуга народа»: «Мы ведем переговоры по Донбассу только с Россией» Украина ведет переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе только с Россией, поэтому любые заявления руководства республик не имеют никакого значения.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Здоровье Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений Заместитель директора Института детской онкологии Михаил Рыков подтвердил РБК, что Варфоломеева заставляла врачей писать заявления об увольнении.

Политика Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.