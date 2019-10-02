Политика
Lenta.ruПутин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить. Такое мнение высказал президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.
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Недвижимость
В каких городах России упали цены на новостройки
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Гаджеты
Microsoft сегодня презентует новую ОС Windows 10X
Гаджеты
Huawei закрыла лазейку для установки сервисов от Google на Mate 30 Pro
После презентации стало известно, что для Huawei Mate 30 создан сайт, откуда можно было скачать приложение для «взлома» смартфона, позволяющего устанавливать все сервисы Google.
Политика
Украина возобновила закупки российской электроэнергии
В последний раз коммерческий импорт электроэнергии из России на Украину осуществлялся в 2015 году по контракту, который был заключен между Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и Открытым акционерным обществом «Интер РАО», для дальнейшей ее передачи в Крым.
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
Политика
Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США
На большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся в декабре 2016 года, глава государства развеселил журналистов своим ответом на вопрос корреспондента американского издания The Wall Street Journal о возможности досрочных выборов президента в 2017 году.
Политика
Кандидат в президенты США Берни Сандерс госпитализирован
Как передавал News.ru, вице-президент США Джо Байден по ошибке назвал Берни Сандерса президентом во время дебатов.
Футбол
Бернарду Силва может получить дисквалификацию на шесть матчей
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может получить длительную дисквалификацию за сообщение в Twitter в адрес своего одноклубника Бенжамена Менди.
Политика
Зеленский подтвердил согласие Киева с «формулой Штайнмайера»
В специальном обращении Владимир Зеленский отметил, что закон об особом статусе региона разработает парламент, пройдут публичные обсуждения.
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Политика
Нормандская четверка соберется в Париже
В ведомстве отметили, что в настоящее время уже сложились условия для проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате, которая поспособствует достижению прогресса на пути прочного урегулирования конфликта на Украине.
Политика
Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джентльмены» Гая Ричи
Политика
Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения
Президент России Владимир Путин назначил заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению, на конец октября.
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%
В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
Спорт
Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство.