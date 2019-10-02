Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить. Такое мнение высказал президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.
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Путин считает ошибкой использование доллара в качестве политического оружия

ТАСС09:19

Путин назвал «еще одну крупную ошибку» использования доллара в мире

РБК09:16

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Lenta.ru08:22

Путин назвал ошибкой попытки использовать доллар как оружие в политике

RT на русском08:30

Путин назвал большую ошибку США

Московский Комсомолец08:29

Путин назвал большую ошибку США

URA.Ru08:31

Путин заявил, что Россия никогда не пыталась уйти от доллара

РИА Новости08:53
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В каких городах России упали цены на новостройки

Российская газета вчера в 09:11
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Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
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Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

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В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU вчера в 04:11
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Культура

Ушел из жизни чешский певец Карел Готт

Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
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Политика

Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Известия вчера в 16:56
Гаджеты

Microsoft сегодня презентует новую ОС Windows 10X

Актуальные Новости 04:50
Гаджеты

Huawei закрыла лазейку для установки сервисов от Google на Mate 30 Pro

После презентации стало известно, что для Huawei Mate 30 создан сайт, откуда можно было скачать приложение для «взлома» смартфона, позволяющего устанавливать все сервисы Google.
Газета DAILY 06:33
Политика

Украина возобновила закупки российской электроэнергии

В последний раз коммерческий импорт электроэнергии из России на Украину осуществлялся в 2015 году по контракту, который был заключен между Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и Открытым акционерным обществом «Интер РАО», для дальнейшей ее передачи в Крым.
Lenta.ru 11:12
Здоровье

Онкологи центра Блохина составили график увольнений

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском 09:30
Политика

Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США

На большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся в декабре 2016 года, глава государства развеселил журналистов своим ответом на вопрос корреспондента американского издания The Wall Street Journal о возможности досрочных выборов президента в 2017 году.
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Кандидат в президенты США Берни Сандерс госпитализирован

Как передавал News.ru, вице-президент США Джо Байден по ошибке назвал Берни Сандерса президентом во время дебатов.
News.ru 11:21
Футбол

Бернарду Силва может получить дисквалификацию на шесть матчей

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может получить длительную дисквалификацию за сообщение в Twitter в адрес своего одноклубника Бенжамена Менди.
Спорт-Экспресс 11:06
Политика

Зеленский подтвердил согласие Киева с «формулой Штайнмайера»

В специальном обращении Владимир Зеленский отметил, что закон об особом статусе региона разработает парламент, пройдут публичные обсуждения.
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Происшествия

Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

Известия 05:26
Происшествия

Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми

В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

Нормандская четверка соберется в Париже

В ведомстве отметили, что в настоящее время уже сложились условия для проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате, которая поспособствует достижению прогресса на пути прочного урегулирования конфликта на Украине.
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Политика

Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.
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Опубликован первый трейлер фильма «Джентльмены» Гая Ричи

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Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения

Президент России Владимир Путин назначил заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению, на конец октября.
Lenta.ru 12:16
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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
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Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс 30 сентября в 17:57
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Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
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Мэтт Дэймон упустил сотни миллионов долларов из-за отказа сыграть в «Аватаре»

Lenta.ru 11:50
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство.
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