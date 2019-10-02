Политика
Lenta.ruПутин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить. Такое мнение высказал президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.
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Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Футбол
Шалимов поведал о планах в «Ахмате»
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов на клубном канале в YouTube дал первое интервью в новом качестве.
Евро-футбол.ру 15:02
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Авто
Great Wall представила рамный Haval H9 для экстремального бездорожья
Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.
Новые автомобили 30 сентября в 23:42
Происшествия
Пассажиры предотвратили убийство в вагоне российского поезда
Как говорится в сообщении, ехавший в поезде мужчина зашел в вагон-ресторан, поссорился там с другим пассажиром и захотел его убить.
Lenta.ru 14:13
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика
Зеленский заявил о необходимости переходного правосудия для Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса.
News.ru 12:13
Политика
Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам
Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.
РИА Новости 15:15
Хоккей
«Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал разгромную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 15:22
Общество
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости 08:53
Космос
Впервые командиром МКС стал итальянец
Отмечается, что Пармитано стал первым итальянцем и третьим европейцем после бельгийца Франка Де Винна и немца Александера Герста, ставшим командиром МКС.
Ридус 13:46
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Политика
Посол США в РФ рассказал о срыве встречи Путина и Трампа
В интервью газете «Коммерсантъ» дипломат рассказал о «больших планах», включающих визит Дональда Трампа в Россию.
Росбалт 15:29
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда 12:42
Наука
У кандидатов в члены РАН измерили научную значимость
Ранее РАН запустила сайт, на котором будут размещаться списки кандидатов по отделениям в академики и члены-корреспонденты, а также краткие справки о них с прилагаемой к заявке информацией.
Газета.Ru 30 сентября в 09:22
Авто
Renault представил Renault Logan на природном газе
Компания Renault представила на IX Петербургском международном газовом форуме прототип седана Renault Logan CNG с газобаллонным оборудованием.
Автоновости дня 09:21
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Хоккей
ЦСКА забросил девять шайб в ворота «Спартака» в столичном дерби КХЛ
Хоккеисты московского ЦСКА разгромили столичный "Спартак" в регулярном чемпионате КХЛ и продлили победную серию во встречах с "красно-белыми" до 14 матчей.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Экономика
«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook
Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.
Ведомости 13:21
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Спорт
Олимпийский чемпион призвал отстранить всех российских спортсменов
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
РБК 12:49
Политика
У офиса Зеленского митингуют 2 тысячи человек
Ранее сообщалось, что у офиса Зеленского собрались сотни протестующих.
Газета.Ru 14:53
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47
Политика
Куратор санкционной политики США уйдет в отставку
Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.
Ведомости 12:58