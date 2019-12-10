Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета по правам человека, пишет «Интерфакс».
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