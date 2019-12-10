Политика
Lenta.ruПутин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета по правам человека, пишет «Интерфакс».
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Культура
Юбилейный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» объявил лауреатов
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Общество
Москва заняла 52 место в сотне самых комфортных городов России
В рейтинге ста самых комфортных и доступных для жизни российских городов Москва заняла только 52 место, сообщили 10 декабря составители из Института территориального развития «Урбаника».
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Авто
Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender
Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Наука
«Моя доисторическая семья. Генетический детектив»
Вероятно, первая собака «родилась» где-нибудь в Европе или Сибири, но и Китай исключать нельзя.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
Политика
Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Экономика
Сбербанк введет рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах в 2020 году ввести рефинансирование ипотеки для клиентов банка.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Футбол
Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов
По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Экономика
Медведев обозначил конечную цель повышения пенсионного возраста
В ходе итоговой пресс-конференции, глава Правительства страны Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым сложным решением для него и Президента России.
Авто
В России отзывают более 1,1 тысячи автомобилей Subaru Impreza
По сообщению пресс-службы Росстандарта, российский офис марки объявил о начале добровольной отзывной кампании, которая затронет 1 125 автомобилей Subaru Impreza и XV.
Политика
Кремль: РФ и Украина пока не вышли на решение вопроса о транзите газа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждался вопрос газа.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
В России создали вариант винтовки М16 под советский патрон
Энергетика
США прогнозируют продление сокращения нефтедобычи ОПЕК+ ещё на год
На продление до конца будущего года сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ рассчитывает американский минфин, сообщает 10 декабря пресс-службе ведомства.
Экономика
Медведев рассказал о расходах на импортозамещение
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о расходах на импортозамещение.
Авто
Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию
Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Армия и оружие
США создает армию нового поколения
Одно из последних исследований Министерства обороны США показало, что к 2050 году может появиться целый ряд новых технологий, которые позволят превратить обычного солдата в кибернетически улучшенного бойца.
Происшествия
Массовое ДТП с участием 30 автомобилей произошло в Приморье
Массовое ДТП с участием нескольких десятков машин произошло в районе села Прохладное, в Надеждинском районе.
Политика
В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).