Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
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с чего всё началось

Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. По его словам, мы союзное, но не единое государство.
РИА Новости12:44

Подробнее о событии

Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность

РИА Новости12:44

Путин объяснил, почему Лукашенко не признает Крым российским

Взгляд.ру12:48

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

RT на русском12:45

Путин объяснил нежелание Белоруссии восстанавливать транспортное сообщение с Крымом

ТАСС13:27

«Не ставьте Лукашенко в трудное положение». Путин о позиции Минска по Крыму

Украина.ру12:43

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru12:40

Путин ответил на отказ Белоруссии запустить поезда в Крым

ИА Крыминформ12:30
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Энергетика

Уже не друзья по несчастью: Китай вслед за Европой отказывается от российской нефти

Китайцы, как и европейцы могут заменить российскую нефть выгодной саудовской, недаром нефтяная компания Saudi Аrамсо уже объявила о снижении цен для азиатских клиентов на 6 долларов (в Европе они снижены и вовсе на 10 долларов).
Новые Известия 04:44
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Коммерсантъ 14:02
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Общество

Определен срок жизни коронавируса на разных предметах

Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
ToDay News Ufa 08:08
Общество

ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 14:52
Транспорт

РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией

РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 16:02
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
Армия и оружие

Украинские силовики заявили об одном раненом после обстрелов в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) 17 марта сообщил, что за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение после обстрелов со стороны Народной милиции ДНР Украинские силовики утверждают, что их позиции семь раз подвергались обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украина.ру вчера в 02:25
Общество

Мэр Харькова рассказал о «трупиках» в Италии

Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
РИА Новости 13:44
Общество

Названо число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Газета.Ru 16:27
Общество

Институт Коха предсказывает двухлетнюю пандемию Covid-2019

Глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что пандемия коронавируса Covid-2019 может затянуться на два года.
Ruposters.ru вчера в 09:32
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Газета.Ru 07:34
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Коммерсантъ 16 марта в 16:07
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
REGNUM 15:22
Общество

США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира

США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
РИА Новости 15:46
Общество

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:01
Общество

«Аэрофлот» сократит полеты в США

"С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.
ТАСС 16:32
Здоровье

В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

Китайские власти намерены использовать для лечения пневмонии COVID-19 противогриппозное лекарство "Авиган", сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 15:09
Футбол

Валерий Карпин: Сидим дома, накидайте хороших сериалов

Специалист попросил посоветовать ему хороших сериалов для времяпровождения во время пандемии коронавируса.
Bookmaker-ratings.ru 13:55
Экономика

Индекс Dow Jones упал более чем на 10%

Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 15:07
Финансы

Найден способ сохранить рублевые сбережения в кризис

Сохранить экономику мог бы отказ Центробанка от повышения ключевой ставки, считает управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган.
Live24 12:46
Авто

Самый мощный BMW 7 Series станет электрическим

Самый мощный седан BMW 7 Series получит электрическую установку.
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На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт

На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт В среду на склоне Москвы-реки вблизи Московского завода полиметаллов, где должен пройти участок Юго-Восточной хорды, возобновилось противостояние экоактивистов и строителей.
Коммерсантъ 12:07
Общество

Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Discover24 12:06
Происшествия

СК сообщил о возбуждении дела против бывшего вице-мэра Воронежа

Воронеж, 18 марта 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа город Воронеж, об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM 13:00
Футбол

УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год

Как сообщает официальный сайт Норвежской футбольной федерации, УЕФА принял решение перенести розыгрыш чемпионата Европы на лето 2021 года.
Piter.tv вчера в 08:38
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