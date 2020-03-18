Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось

Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. По его словам, мы союзное, но не единое государство.
РИА Новостивчера в 12:44

Подробнее о событии

Путин объяснил нежелание Белоруссии восстанавливать транспортное сообщение с Крымом

ТАССвчера в 13:27

Путин объяснил, почему Лукашенко не признает Крым российским

Взгляд.рувчера в 12:48

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ruвчера в 12:40

Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность

РИА Новостивчера в 12:44

«Не ставьте Лукашенко в трудное положение». Путин о позиции Минска по Крыму

Украина.рувчера в 12:43

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

RT на русскомвчера в 12:45

Путин ответил на отказ Белоруссии запустить поезда в Крым

ИА Крыминформвчера в 12:30
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Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ 17 марта в 12:14
Экономика

Администрация Трампа предложила выплатить $500 млрд налогоплательщикам

Администрация президента предлагает выплатить американским гражданам деньги в два этапа по $250 млрд — начиная с 6 апреля и с 18 мая.
Коммерсантъ вчера в 14:37
Хоккей

«Ак Барс» потребовал от КХЛ отменить Кубок Гагарина

"Ак Барс" на своём сайте разместил обращение к КХЛ, в котором потребовал досрочно завершить сезон без определения победителя плей-офф.
Pravda.Ru вчера в 06:05
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
РИА Новости вчера в 20:41
Авто

Начались продажи обновленного Renault Duster

Компания Renault объявила старт продаж обновленного кроссовера Renault Duster.
Новые автомобили 16 марта в 23:19
Здоровье

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Общество

ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Общество

За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.
Gazeta.SPb вчера в 02:21
Технологии

Хакеры рассказали, что ФСБ заказала программу для кибератак через устройства интернета вещей

Хакерская группа Digital Revolution опубликовала документы, согласно которым ФСБ заказывала создание программы «Фронтон», с помощью которой можно организовывать кибератаки, используя устройства интернета вещей.
Дождь вчера в 16:47
Общество

В Москву прилетела первая группа россиян из Черногории

В московском аэропорту Шереметьево приземлился рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Подгорицы.
Вести.Ru вчера в 23:24
Общество

Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 345 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 345 до 2503, ежедневный рост числа заражений остается на уровне 3,5 тысячи, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 17 марта в 13:18
Наука

Почему коронавирус тяжело переносят не только старики

Немало историй о людях моложе 50 лет, тяжело переносящих болезнь, обсуждается в социальных сетях.
Популярная механика 00:00
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Наука

Кора головного мозга сформировалась на 300 миллионов лет раньше

Vevby.ru 17 марта в 11:38
Здоровье

В Минздраве рассказали, как влияет водка на коронавирус

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что водка не спасет от заражения коронавирусной инфекцией.
Live24 вчера в 10:59
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Общество

Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 15:45
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
РИА Новости вчера в 23:34
Происшествия

В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19

Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
RT на русском вчера в 13:28
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости 17 марта в 10:36
Общество

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
RT на русском вчера в 02:19
Общество

В Совфеде оценили вероятность нехватки продуктов из-за коронавируса

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью "Парламентской газете" объяснил, почему россиянам не следует паниковать по поводу продуктов питания на фоне проблемы коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:01
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 20:31
Экономика

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 19:07
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости вчера в 12:49
Общество

В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Известия вчера в 14:00
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Наука

Ученые назвали новую причину биологического старения человека

Известно, что группа ученых изучала митохондриальную составляющую живой клетки.
Родной город 16 марта в 04:24
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
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