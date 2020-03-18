Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. По его словам, мы союзное, но не единое государство.

с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

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