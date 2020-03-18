Политика
Lenta.ruПутин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. По его словам, мы союзное, но не единое государство.РИА Новости12:44
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Энергетика
Сенатор призвал Трампа наложить эмбарго на нефть из России, Саудовской Аравии и стран ОПЕК
Сенатор-республиканец от нефтедобывающего штата Северная Дакота Кевин Крамер обратился к президенту Дональду Трампу с призывом наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК за предполагаемые попытки подорвать производство нефти в США.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Финансы
Курс доллара превысил 78 рублей
Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.
Политика
Надвигается беда: эксперт предупредил о риске социального взрыва в РФ
Москва, 17 марта 2020, 17:59 — REGNUM В настоящее время в РФ сложилась напряжённая ситуация, вызванная сразу рядом факторов риска, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Политика
Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской
От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.
Общество
На Украине в два раза выросло количество инцидентов заражения коронавирусом
Отмечается, что число смертей выросло до двух. Об этом сообщил Минздрав Украины на странице в соцсетях.
Спорт
МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио
В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Энергетика
Российская нефть Urals торгуется в Европе со значительным дисконтом, конкурируя с саудитами
Дисконт российской нефти Urals к бенчмарку Brent увеличился в среду, 18 марта, в Европе, поскольку наличие альтернативных, особенно дешевых саудовских вариантов оказывало давление на экспортные поставки из РФ в апреле.
Энергетика
Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Валентину Терешкову
Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что их болельщики во время матча с казанским "Рубином" вывесили несогласованный баннер на трибунах стадиона.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 регионах России за сутки
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом нового типа.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25a — ослабили Ursa и Night Stalker
Valve выпустила обновление 7.25a для Dota 2. В нем разработчики ослабили несколько героев, в том числе Ursa, Night Stalker, Bounty Hunter и других.
Общество
Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса
Российские суды из-за коронавируса приостанавливают рассмотрение дел за исключением безотлагательных.
Энергетика
«Все не так страшно». Эксперт об отказе Китая от российской нефти
По словам специалиста, отказ от закупок Китаем российской нефти исключен, это предусмотрено межправительственными контрактами, вдобавок промышленность КНР постепенно восстанавливается после связанного с эпидемией коронавируса карантина.
Общество
«Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес
Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин выразил надежду, что россияне не будут скупать еду из-за пандемии.
Финансы
Сбербанк приготовился к девальвации рубля
Крупнейшее в России финансовое учреждение, Сбербанк, приготовило план на случай падения цен на нефть до 20 долларов за баррель.
Политика
Трамп расширит свои полномочия в экономике из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в среду, что в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 он задействует закон о производстве продукции военного назначения.
Футбол
Сергей Семак обратился к болельщикам «Зенита» с рекомендациями
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщика к официальном твиттере клуба.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.