Коронавирус

РБКРБКПутин объяснил отправку помощи США и Италии выгодами для России

Выгодным для России, по словам Путина, оказалась и отправка в США военного транспортного самолета с грузом медицинской техники и необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 средств.
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Владимир Путин
Хорошо известно практическое взаимодействие с некоторыми партнерами в Италии. Мы в эту страну направили своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава.
— Владимир ПутинРоссийская газета 10:12
с чего всё началось
Оказание Россией помощи другим странам, ведущим борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, — это «не дорога с односторонним движением», заявил на прошедшем в понедельник в режиме видеоконференции совещании
 по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке президент Владимир Путин.
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«Это не просто игра в одни ворота»: Путин рассказал, чем Италия ответила на помощь России

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Путин рассказал о взаимопомощи между Россией и Италией в борьбе с COVID-19

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Общество

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Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым

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Технологии

Свежее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»

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РБК вчера в 22:04
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Общество

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Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Игры

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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
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Киберспорт

Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020

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Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
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Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

В столичном Департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
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