Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПутин заявил, что его «тандем» с Медведевым все еще существует

Российский президент Владимир Путин опроверг предположение о том, что его «тандем» с экс-премьером Дмитрием Медведевым «распался». В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент РФ сообщил, что речи о каком-либо распаде нет.
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с чего всё началось

Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

"Заранее обсуждали, и [Медведев] в курсе был того, что происходит", - подчеркнул Путин. Президент не согласился с формулировкой, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией.
ТАССвчера в 17:00

Подробнее о событии

Почему Путин не стал говорить об отставке Медведева заранее

ТАСС05:25

Путин рассказал о причине роспуска правительства РФ

Газета.Ru04:18

Путин c улыбкой разъяснил, распался ли тандем с Медведевым

Московский Комсомолец02:04

Главные новости к утру 20 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

Путин сообщил о предварительном обсуждении с Медведевым отставки кабмина

РБКвчера в 20:16

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

RT на русскомвчера в 19:33

Путин опроверг версию о распавшемся «тандеме» с Медведевым

Lenta.ruвчера в 17:47
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Общество

Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая

Lenta.ru 02:38
Армия и оружие

Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся протурецким боевикам в сирийском Идлибе.
Известия 09:35
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Общество

Сегодня Вячеслав Володин работает в Саратове

Взгляд-инфо 06:57
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

РИА Новости 10:59
Происшествия

Опубликовано видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане

В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.
Газета.Ru 06:40
Общество

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым

По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Лезги газет 04:11
Космос

Китай вывел на орбиту четыре экспериментальных спутника

Эхо Москвы вчера в 18:08
Политика

В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
РИА Новости 09:10
Экономика

Россия теряет 1 млрд рублей в день из-за коронавируса

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Россия теряет 1 млрд рублей в день от снижения товарооборота с Китаем.
Деловое.ТВ 11:11
Наука

Весенняя миграция птиц начинается все раньше и раньше из-за повышения температуры

Проанализировав почти 150 000 отдельных записей, исследователи обнаружили, что сроки весенней миграции птиц сдвинулись на более ранние.
Хайтек 04:23
Общество

ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет

Свободная Пресса вчера в 14:20
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 09:48
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Футбол

Ортега о переходе Брейтуэйта: «Леганесу» нанесен огромный ущерб

Ситуация с трансфером футболиста сборной Дании Мартина Брейтуэйта в "Барселону" нанесла огромный ущерб "Леганесу" и является явным нарушением принципа равноправия клубов в чемпионате Испании, заявил генеральный директор "Леганеса" Мартин Ортега.
РИА Новости 10:40
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Происшествия

СК возбудил дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске

Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после наезда автомобиля на корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске.
RT на русском 10:14
Общество

Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:28
Фигурное катание

Плющенко советует Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.
Спорт-Экспресс 05:45
Общество

Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала

Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
ТАСС вчера в 04:40
Общество

Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки

Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 10:46
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Хоккей

КХЛ. «Амур» по буллитам проиграл рижскому «Динамо»

Bookmaker-ratings.ru 07:09
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Наука

Квантовая нейросеть начала работать с квантовыми данными

Немецкие физики из Ганноверского университета имени Лейбница создали квантовую нейросеть для произвольных вычислений.
МедиаПоток 06:48
Политика

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
RT на русском 07:16
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