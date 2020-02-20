"Заранее обсуждали, и [Медведев] в курсе был того, что происходит", - подчеркнул Путин. Президент не согласился с формулировкой, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией.

с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин опроверг предположение о том, что его «тандем» с экс-премьером Дмитрием Медведевым «распался». В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент РФ сообщил, что речи о каком-либо распаде нет.

Путин заявил, что его «тандем» с Медведевым все еще существует

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