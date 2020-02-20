Политика
Политика СегодняПутин заявил, что его «тандем» с Медведевым все еще существует
Российский президент Владимир Путин опроверг предположение о том, что его «тандем» с экс-премьером Дмитрием Медведевым «распался». В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент РФ сообщил, что речи о каком-либо распаде нет.
Читать в источнике
Оценить124
с чего всё началось
"Заранее обсуждали, и [Медведев] в курсе был того, что происходит", - подчеркнул Путин. Президент не согласился с формулировкой, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией.ТАССвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Армия и оружие
Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе
Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся протурецким боевикам в сирийском Идлибе.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Общество
Сегодня Вячеслав Володин работает в Саратове
Происшествия
Опубликовано видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане
В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым
По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Космос
Китай вывел на орбиту четыре экспериментальных спутника
Политика
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Экономика
Россия теряет 1 млрд рублей в день из-за коронавируса
В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Россия теряет 1 млрд рублей в день от снижения товарооборота с Китаем.
Наука
Весенняя миграция птиц начинается все раньше и раньше из-за повышения температуры
Проанализировав почти 150 000 отдельных записей, исследователи обнаружили, что сроки весенней миграции птиц сдвинулись на более ранние.
Общество
ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Футбол
Ортега о переходе Брейтуэйта: «Леганесу» нанесен огромный ущерб
Ситуация с трансфером футболиста сборной Дании Мартина Брейтуэйта в "Барселону" нанесла огромный ущерб "Леганесу" и является явным нарушением принципа равноправия клубов в чемпионате Испании, заявил генеральный директор "Леганеса" Мартин Ортега.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Происшествия
СК возбудил дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске
Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после наезда автомобиля на корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске.
Общество
Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова
Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Фигурное катание
Плющенко советует Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.
Общество
Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала
Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Общество
Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки
Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Хоккей
КХЛ. «Амур» по буллитам проиграл рижскому «Динамо»
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Наука
Квантовая нейросеть начала работать с квантовыми данными
Немецкие физики из Ганноверского университета имени Лейбница создали квантовую нейросеть для произвольных вычислений.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.