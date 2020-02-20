Политика
ИзвестияПутин объяснил отставку правительства Медведева
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева тем, что по ключевым направлениям реализации нацпроектов должны работать люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.ТАССвчера в 17:00
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