Политика

ИзвестияИзвестияПутин объяснил отставку правительства Медведева

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева тем, что по ключевым направлениям реализации нацпроектов должны работать люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат.
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с чего всё началось

Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
ТАССвчера в 17:00

Подробнее о событии

Почему Путин не стал говорить об отставке Медведева заранее

ТАСС05:25

Путин рассказал о причине роспуска правительства РФ

Газета.Ru04:18

Путин опроверг версию о распавшемся «тандеме» с Медведевым

Lenta.ruвчера в 17:47

Главные новости к утру 20 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

Путин сообщил о предварительном обсуждении с Медведевым отставки кабмина

РБКвчера в 20:16

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

RT на русскомвчера в 19:33

Путин c улыбкой разъяснил, распался ли тандем с Медведевым

Московский Комсомолец02:04
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Армия и оружие

Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

Известия 09:15
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
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Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

РИА Новости 06:49
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Lenta.ru 08:03
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Наука

В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»

В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Происшествия

Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане

Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Вести.Ru 06:07
Космос

Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле

РЕН ТВ вчера в 19:21
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
Фигурное катание

Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову

RT на русском 01:44
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

BFM.ru 01:16
Футбол

Дзагоев: не очень хотелось играть с «Картахеной», но свои страхи нужно перебарывать

Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму.
Чемпионат 07:25
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

РИА Новости 08:51
Политика

Зеленский исключил распространение коронавируса на Украине

Украина предприняла беспрецедентные меры безопасности при эвакуации своих граждан и граждан других государств из китайского города Ухань для гарантии, что новый китайский коронавирус не попадет в страну.
Известия 03:57
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Интерфакс 05:20
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
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Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

В Красноярске сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью.
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Происшествия

Жертвующих деньги в ФБК начали вызывать на допросы

Россиян, жертвующих деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), начали вызывать на допросы.
МР7.ру 08:56
Шоу-бизнес

Яна Рудковская назвала свой реальный возраст

Яна Рудковская опубликовала эмоциональный пост в сети. Продюсер заявила, что ей надоело, когда спекулируют на теме её реального возраста.
Paparazzi.ru вчера в 10:25
Политика

Путин призвал очистить важные области экономики от криминала

Президент Владимир Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики.
РИА Новости 05:34
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия вчера в 12:39
Политика

Грузия обвинила Россию в кибератаке

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
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Биатлон

Логинов пропустит смешанную одиночную эстафету на ЧМ по биатлону

Чемпион мира в спринте Александр Логинов не примет участие в одиночной смешанной эстафете (синглмиксте) в Антерсельве.
Pravda.Ru 18 февраля в 06:41
Футбол

Швейцарская прокуратура предъявила обвинения президенту «ПСЖ»

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) предъявила обвинения президенту французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассеру Аль-Хелаифи, бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке и неназванному бизнесмену из сферы спорта по делу о передаче медиаправ на чемпионаты мира и Кубки конфедераций, сообщается на сайте OAG.
РИА Новости 05:25
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Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
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