Политика
РИА НовостиПутин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:21, Ашберн
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество
Путин: выплаты по 10 тысяч рублей получат 22 млн детей
В России 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет получат выплаты в 10 тыс. рублей.
Gazeta.SPb 08:21
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
Общество
В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna провела успешные клинические испытания вакцины от коронавируса на людях.
Компания 01:26
Происшествия
СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:53
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Экономика
Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о существовании потенциала для дальнейшего снижения ключевой ставки с целью поддержания экономики при снятии ограничений по коронавирусу.
Известия 09:18
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Политика
Трамп раскрыл свой метод защиты от коронавируса
Президент США Дональд Трамп признался, что в качестве профилактики коронавируса принимает препарат гидроксихлорохин.
Life.ru вчера в 17:41
Здоровье
898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) 11:31
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Спорт
Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта
Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.
МК-Спорт 11:19
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Общество
Собянин назвал число тяжело больных коронавирусом в Москве
Московский Комсомолец 11:54
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Армия и оружие
Россия отказалась от военных учений близ границ стран НАТО
В период пандемии коронавируса COVID-19 российские военные не планируют проводить учения вблизи соприкосновения со странами НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 10:27
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru вчера в 11:49
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
Российская газета 08:07
Здоровье
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
В Минздраве Московской области 18 мая признали, что COVID-19 заболели 9% медиков, работавших с заразившимися коронавирусной инфекцией, при этом 16 медработников умерли.
РБК 11:07
Политика
Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области
Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
Известия 12:16
Музыка
Определена лучшая песня в истории «Евровидения»
Live24 вчера в 10:29
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Брухунова призналась, что не умеет готовить
Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Армия и оружие
В Армении начались масштабные военные учения Смерч
Rusarminfo.ru 11:43
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38