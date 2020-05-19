Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

Газета.Ru12:35

Путин заявил о спорах с Минском и Ереваном по тарифам на прокачку газа

РБК06:38

Премьер Армении заявил о необходимости общего рынка газа в ЕАЭС

РИА Новости05:51

Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ

Lenta.ru05:52

Путин: единый тариф на поставку газа можно вводить только на едином рынке ЕАЭС

Вести.Ru05:26

Путин: уровень интеграции в ЕАЭС пока не позволяет ввести единый тариф на транзит газа

ТАСС06:06

Армения и Белоруссия не принимают формулу цен на газ ЕАЭС

Коммерсантъ06:30
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:21, Ашберн

Путин не согласился уменьшить тарифы на транспортировку газа в ЕАЭС, в том числе и в Беларусь

КП - Беларусь07:45
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:21, Ашберн
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