Политика

BFM.ruBFM.ruПутин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
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Путин не согласился уменьшить тарифы на транспортировку газа в ЕАЭС, в том числе и в Беларусь

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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
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Путин заявил о сдвиге программ по нацпроектам из-за коронавируса

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