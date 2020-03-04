Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБК04 марта в 02:44

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Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия04 марта в 02:18

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

RT на русском04 марта в 05:52

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

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Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ04 марта в 02:32

Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

Газета.Ru04 марта в 11:55

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru04 марта в 02:18

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС04 марта в 01:31
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Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости вчера в 14:41
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия

При выбросе метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека

Шахта "Воркутинская", принадлежащая АО "Воркутауголь", введена в эксплуатацию в 1973 году, ее производственная мощность составляет 1,8 миллиона тонн угля в год.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
Шоу-бизнес

Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто

Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:00
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика

Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что страна должна подавать воду жителям Крыма, но не предприятиям.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Происшествия

Два взрослых и ребенок погибли при пожаре в Алтайском крае

На месте пожара были обнаружены трое погибших, в том числе ребенок. Отмечается, что погибшая девочка была в гостях у родственников.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество

Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в американском минюсте.
РИА Новости вчера в 18:35
Экономика

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов заявил, что в 2019 году темпы отзыва лицензий замедлились, однако расчистка в банковском секторе не завершена и дефолты некоторых кредитных организаций перенеслись на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 23:45
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.
РИА Новости вчера в 23:28
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 00:20
Армия и оружие

Польша пригласит наблюдателей из РФ на учения НАТО Defender Europe

Приглашения поучаствовать в наблюдении за учениями НАТО в Польше Defender Europe 2020 получат Россия и другие страны ОБСЕ.
REGNUM вчера в 03:49
Политика

Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов

Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Мой Брянск вчера в 03:10
Политика

Запрет на иностранную недвижимость не попал в поправки к Конституции

Запрет на владение иностранной недвижимостью не попал в проект поправок в Конституцию РФ, 6 марта сообщают «Ведомости».
Красная весна вчера в 18:15
Политика

«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Царьград вчера в 17:52
Общество

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Общество

За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек

Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Взгляд.ру 04 марта в 18:59
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru вчера в 02:33
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:33
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Инфорос вчера в 05:40
Гаджеты

TCL представила первый в мире смартфон с выдвижным дисплеем

Компания TCL представила новый концепт смартфона. Его главной особенностью стал выдвижной дисплей.
Ридус вчера в 12:12
Финансы

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Происшествия

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США

Российская газета вчера в 21:05
Политика

В правительстве России утвердили штатную численность аппарата

В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщила пресс-служба правительства.
REGNUM вчера в 23:25
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ 04 марта в 06:12
Общество

Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции

«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Известия вчера в 12:13
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Происшествия

Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 22:31
Армия и оружие

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

ГЛАС.RU вчера в 10:25
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