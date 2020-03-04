Экономика

РБКРБКПутин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.
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с чего всё началось

Путин назвал рискованным свое обещание 2008 года, что кризис 1998 года не повторится

Мировой финансовый кризис 2008 года негативно повлиял на планы развития России, но тогда властям удалось не допустить обрушения экономики и обнуления накоплений россиян, напомнил президент РФ Владимир Путин.
ТАСС01:34

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Путин объяснил, что у россиян упали доходы «по объективным обстоятельствам»

Фонтанка.Ру03:22

Путин рассказал, почему у россиян снижаются доходы

АМИТЕЛ03:21

Путин: Что сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть?

Росбалт02:44

Путин объяснил падение доходов россиян

Lenta.ru02:53

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК02:44

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

Рифей-Пермь03:14

Путин рассказал об ответственности за рост количества бедных в стране

ФедералПресс01:58
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Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК 02:00
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.
ТАСС 03:44
Кино

Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона

Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
ИнфоСМИ вчера в 14:26
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Технологии

Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud

Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud.
Ведомости 02 марта в 19:59
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
Экономика

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие

Турция сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе

Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военного на территории провинции Идлиб.
iReactor вчера в 15:36
Политика

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Lenta.ru 03:17
Футбол

ФК «Тамбов» показал пустые трибуны стадиона в Казани в ответ на слова Слуцкого

ФК «Тамбов» ответил на слова Леонида Слуцкого, произнесенные им на послематчевой конференции после игры 20-го тура РПЛ «Тамбов» — «Рубин» (0:0).
Татар-информ 03:06
Футбол

Омский «Иртыш» подал заявку на лицензирование в ФНЛ

«Иртыш», лидирующий в Олимп-ПФЛ (группа «Восток»), подал заявку на лицензирование в Олимп-ФНЛ в следующем сезоне.
Sports.ru 00:46
Происшествия

Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение

Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:24
Экономика

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

В исследовании отмечается, что за последние пять лет число миллионеров уменьшилось на 15%, но за 2019 год увеличилось на 4%. Таким образом, к концу прошлого года сверхбогатых людей в РФ насчитывалось 8924 человека, что вывело страну на девятое место по данному показателю.
Известия 03:38
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Игры

Death Stranding выйдет на ПК в начале июня

News.ru вчера в 01:40
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Авто

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 22:19
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском вчера в 04:38
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Армия и оружие

Boeing представил проект скоростного вертолета-разведчика

Согласно представленному проекту, скоростной вертолет-разведчик получит шестилопастной несущий винт, четырехлопастной рулевой винт и четырехлопастной толкающий воздушный винт.
N+1 01:33
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Общество

В Роскачестве назвали мифом снижение цен на электронику перед 8 марта

Отмечается, что вокруг цен на электронику перед 8 марта сформировалось два противоположных мифа: цены снижаются, чтобы поднять спрос на товары, и, напротив, цены растут, поскольку продавцы хотят увеличить прибыль.
REGNUM 00:40
Армия и оружие

США нанесли авиаудар по талибам

Американские военные нанесли авиаудар по боевикам радикального движения «Талибан»* в провинции Гильменд.
Вечерняя Москва 03:42
Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class

Уже в стартовой комплектации нового E-Class предусмотрен продвинутый информационно-развлекательный комплекс MBUX с двумя экранами на 10,25 дюйма каждый, объединенными в единую панель.
Новые автомобили вчера в 09:37
Общество

Названы права россиян на время карантина по коронавирусу

7 февраля Ильина рассказала «Ленте.ру», что ее якобы обманом поместили в карантин по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 16:23
Экономика

Счётная палата оценила возможность достижения цели снизить бедность

Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.
RT на русском 03:23
Происшествия

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
RT на русском вчера в 21:13
Биатлон

М. Ройселанн: «надеюсь, у меня не коронавирус»

ГЛАС.RU 02:03
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