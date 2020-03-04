Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.ТАСС01:31
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Армия и оружие
Украинские военные сообщили о новых жертвах при обстрелах в Донбассе
В результате обстрелов за сутки в Донбассе погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения.
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России
В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников ЦСКА.
Единоборства
Ковалёв передумал менять весовую категорию
Общество
В Белоруссии подтверждено шесть случаев коронавируса
В Белоруссии подтверждено шесть случаев заболевания смертельным китайским коронавирусом.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Общество
Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у ОПК без торгов
В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Энергетика
Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на 600 млрд руб
Нефтяники называли эту схему «троллингом»: льгота появлялась в хорошие времена при высоких ценах на нефть и пропадала при низких — как раз когда компании могла бы понадобиться поддержка, сказал РБК источник, близкий к одной из компаний.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Футбол
Клопп назвал заслуженным поражение «Ливерпуля» от «Челси»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Англии против лондонского "Челси".
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Армия и оружие
Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3
Россия призывает Соединенные Штаты договориться о продлении договора СНВ-3, возможность достижения договоренности по данному вопросу сохраняется, заявил в среду директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Авто
Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Происшествия
В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения стены жилого дома
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения стены жилого дома в Самаре, сообщает в среду пресс-служба СУСК РФ по региону.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Армия и оружие
На видео попал новейший украинский ПТРК
Модернизированную БРДМ-2 от базовой версии машину отличают новые системы связи, прицелы и системы навигации.
Музыка
Ургант отреагировал на новость об отправке Little Big на «Евровидение»
Почему выбрали для участия в «Евровидении — 2020» коллектив Little Big и его преимущества на конкурсе объяснил телеведущий Иван Ургант 3 марта в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Армия и оружие
Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
По словам генерал-майора, за время действия сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб все официальные запросы Москвы в ООН и западные страны остались без ответа.
Армия и оружие
Новейшие комплексы «Деривация-ПВО» примут участие в параде Победы
Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Политика
CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Вирджинии
Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния согласно прогнозам телеканала CNBS.
Авто
В сети появилось видео павильонов Женевского автосалона
Видеорепортаж о текущем состоянии выставочного комплекса Palexpo, где должен был пройти Женевский автосалон, опубликовал автомобильный фотограф Джордж Уильямс 2 февраля на своем YouTube канале.
Авто
BMW представила обновленный логотип
Единоборства
Боец Магомед Анкалаев вошел в топ – 15 рейтинга UFC
Здоровье
Россиянам объяснили невозможность страхования от коронавируса
В соответствии с действующим законодательством выявление коронавируса может быть реализовано только по ОМС, а государственными службами должны выполнять четко прописанный перечень инструкций действий при подозрения наличия у пациента заболевания COVID-2019.
Происшествия
Задержанный ректор Воронежского опорного вуза сложил полномочия
Сергей Колодяжный, задержанный в Воронеже по подозрению в получении взятки в два миллиона рублей, сложил с себя полномочия ректора Воронежского государственного технического (опорного) университета.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Технологии
Ежегодную конференцию разработчиков Google отменили из-за коронавируса
Международную встречу разработчиков в штаб-квартире Google в Калифорнии отменили по причине коронавируса.