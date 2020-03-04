Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.
ТАСС01:31

Подробнее о событии

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК03:51

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ02:32

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском01:34

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru02:18

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Газета.Ru03:51

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия02:18

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС01:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о новых жертвах при обстрелах в Донбассе

В результате обстрелов за сутки в Донбассе погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения.
Росбалт 02:23
Футбол

Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России

В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников ЦСКА.
ГЛАС.RU 00:59
Единоборства

Ковалёв передумал менять весовую категорию

Чемпионат 04:01
Общество

В Белоруссии подтверждено шесть случаев коронавируса

В Белоруссии подтверждено шесть случаев заболевания смертельным китайским коронавирусом.
Lenta.ru 03:28
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Общество

Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у ОПК без торгов

В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.
Ведомости 03:05
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Энергетика

Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на 600 млрд руб

Нефтяники называли эту схему «троллингом»: льгота появлялась в хорошие времена при высоких ценах на нефть и пропадала при низких — как раз когда компании могла бы понадобиться поддержка, сказал РБК источник, близкий к одной из компаний.
РБК 03:00
Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Футбол

Клопп назвал заслуженным поражение «Ливерпуля» от «Челси»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Англии против лондонского "Челси".
Газета.Ru вчера в 18:39
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Армия и оружие

Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3

Россия призывает Соединенные Штаты договориться о продлении договора СНВ-3, возможность достижения договоренности по данному вопросу сохраняется, заявил в среду директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
РИА Новости 03:43
Авто

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 22:19
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета 02 марта в 14:05
Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения стены жилого дома

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения стены жилого дома в Самаре, сообщает в среду пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:20
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Армия и оружие

На видео попал новейший украинский ПТРК

Модернизированную БРДМ-2 от базовой версии машину отличают новые системы связи, прицелы и системы навигации.
ГЛАС.RU 03:42
Музыка

Ургант отреагировал на новость об отправке Little Big на «Евровидение»

Почему выбрали для участия в «Евровидении — 2020» коллектив Little Big и его преимущества на конкурсе объяснил телеведущий Иван Ургант 3 марта в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
REGNUM 02:49
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском вчера в 04:38
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru вчера в 03:50
Армия и оружие

Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

По словам генерал-майора, за время действия сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб все официальные запросы Москвы в ООН и западные страны остались без ответа.
РИА Новости вчера в 23:33
Армия и оружие

Новейшие комплексы «Деривация-ПВО» примут участие в параде Победы

Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Российская газета 02 марта в 03:55
Политика

CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Вирджинии

Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния согласно прогнозам телеканала CNBS.
RT на русском вчера в 19:38
Авто

В сети появилось видео павильонов Женевского автосалона

Видеорепортаж о текущем состоянии выставочного комплекса Palexpo, где должен был пройти Женевский автосалон, опубликовал автомобильный фотограф Джордж Уильямс 2 февраля на своем YouTube канале.
Красная весна вчера в 14:24
Авто

BMW представила обновленный логотип

SpeedMe вчера в 14:58
Единоборства

Боец Магомед Анкалаев вошел в топ – 15 рейтинга UFC

РИА Дагестан 02:40
Здоровье

Россиянам объяснили невозможность страхования от коронавируса

В соответствии с действующим законодательством выявление коронавируса может быть реализовано только по ОМС, а государственными службами должны выполнять четко прописанный перечень инструкций действий при подозрения наличия у пациента заболевания COVID-2019.
Известия 00:15
Происшествия

Задержанный ректор Воронежского опорного вуза сложил полномочия

Сергей Колодяжный, задержанный в Воронеже по подозрению в получении взятки в два миллиона рублей, сложил с себя полномочия ректора Воронежского государственного технического (опорного) университета.
REGNUM 03:03
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Технологии

Ежегодную конференцию разработчиков Google отменили из-за коронавируса

Международную встречу разработчиков в штаб-квартире Google в Калифорнии отменили по причине коронавируса.
Городовой 02:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное