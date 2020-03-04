Экономика
Газета.RuПутин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью
Владимир Путин признал, что зависимость российской экономики от нефти и газа отражается на реальных доходах россиян. По его словам, падение цен на энергоносители приводит к стагнации доходов и это необходимо изменить.
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБК04 марта в 02:44
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Skoda тестирует новый электрический кроссовер Skoda Enyaq
Чешская компания Skoda в настоящее время занимается дорожными заездами нового электрического кроссовера Enyaq.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Политика
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, выступившего за возобновление подачи воды в Крым.
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«Химки» обыграли «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб «Химки» разгромил «Торпедо» и обеспечил себе проход в полуфинал Кубка России. Игра закончилась со счетом 5:1.
Авто
В России может возникнуть дефицит некоторых автомобилей
В России может возникнуть дефицит некоторых автомобилей.
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Происшествия
Два человека погибли при выбросе метана на шахте в Коми
Общество
Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев, передает ТАСС.
Экономика
Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Экономика
Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний
В России в каждой пятой компании женщины занимают руководящие должности, среди них доля CEO-руководителей (Chief Executive Officer) в стране в среднем превышает мировой показатель в 4,5 раза, говорится в исследовании Deloitte.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию РФ
Президент России Владимир Путин считает поправки в Конституцию РФ востребованными, так как ситуация в стране за последнее время кардинально изменилась.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Технологии
В чипсетах Intel вновь обнаружили неустранимую уязвимость
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Наука
Ученые нашли способ замедлить старение
Ученые из университета Нью-Йорка выяснили, как можно замедлить старение человека.
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Происшествия
СК рассказал о новых задержаниях по делу полицейских-взяточников
В числе фигурантов дела значатся семь человек, помимо сотрудников ДПС в списке значатся начальник ОЭБиПК ОМВД России по Успенскому району и экс-оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Общество
В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс
Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Футбол
Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Наука
Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом
Политика
Нидерланды предложили дополнить соглашение о прекращении огня в Сирии бесполетной зоной
Достижение соглашения о прекращении огня в Сирии вызывает удовлетворение, однако для его выполнения его можно было бы дополнить бесполетной зоной, особенно для сирийской авиации.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Футбол
«Эвертон» подпишет с Кэлверт-Льюином новый 5-летний контракт
Ожидается, что мерсисайдцы подпишут с 22-летним англичанином новый 5-летний контракт.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
ФБР регулярно размещает такую рекламу на русском языке, однако ранее в ней не наблюдалось использование столь популярных образов, как Высоцкий.