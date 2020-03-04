Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Владимир Путин признал, что зависимость российской экономики от нефти и газа отражается на реальных доходах россиян. По его словам, падение цен на энергоносители приводит к стагнации доходов и это необходимо изменить.
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
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Российская газета вчера в 16:11
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В России в каждой пятой компании женщины занимают руководящие должности, среди них доля CEO-руководителей (Chief Executive Officer) в стране в среднем превышает мировой показатель в 4,5 раза, говорится в исследовании Deloitte.
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ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

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