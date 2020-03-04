с чего всё началось

Владимир Путин признал, что зависимость российской экономики от нефти и газа отражается на реальных доходах россиян. По его словам, падение цен на энергоносители приводит к стагнации доходов и это необходимо изменить.

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

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