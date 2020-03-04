Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

По словам главы государства, стагнация реальных доходов российских граждан связана с падением цен на нефть со $100 до $60 за баррель. Путин подчеркнул, что Россия уже сделала первые шаги к тому, чтобы экономика страны перестала зависеть от энергоносителей.
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБК02:44

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Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

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Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС01:31

Путин рассказал о причинах снижения доходов россиян

Газета.Ru06:01

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ02:32

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

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Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru02:18

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК03:51
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Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
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Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
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По меньшей мере 20 силовиков США были убиты талибами в Афганистане

Более 20 полицейских и военнослужащих афганской армии погибли в результате атак, которые совершили участники движения "Талибан"* в северной провинции Кундуз.
Life.ru 04:13
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В Сирии погибли двое турецких военных

Два турецких военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения в сирийской провинции Идлиб.
ТАСС 02:55
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ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
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В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом

Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Газета.Ru 06:35
Происшествия

Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение

Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:24
Технологии

«ВКонтакте» запустит аналог TikTok

Социальная сеть «ВКонтакте» во втором квартале 2020 года планирует запустить сервис коротких вертикальных видео.
Дождь вчера в 15:29
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru вчера в 05:22
Шоу-бизнес

Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ

Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
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Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

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Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan вчера в 09:03
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Политика

Голикова объяснила ограничение экспорта медицинских масок

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство РФ подписало документ об ограничении экспорта медицинских масок в связи с элементами недобросовестной конкуренции.
РИА Новости 06:11
Кино

Назван актерский состав новой «Сплетницы»

Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
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Музыка

От России на Евровидение поедет группа Little Big

В России о группе Little Big из Санкт-Петербурга узнали в 2013 году, когда она выпустила на YouTube клип на песню Every Day I’m Drinking.
Екатеринбург Онлайн 02 марта в 16:21
Армия и оружие

ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:53
Авто

Кроссовер Cupra Formentor представлен официально

Марка Cupra – суббренд компании Seat – представила свою первую самостоятельную модель.
FormaCar вчера в 07:00
Армия и оружие

Десантники Белоруссии и морпехи Британии начали учения под Витебском

Миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и военные 42-го батальона морской пехоты Вооружённых сил Великобритании начали совместную тренировку на полигоне под Витебском.
RT на русском 02 марта в 06:27
Авто

Volkswagen ID.4 станет первым кроссовером марки на батарейках

Фото: Volkswagen Сообщается, что новинка сможет проехать около 500 километров на одном заряде.
Daily-Motor.Ru вчера в 12:49
Политика

Россия призвала США продлить СНВ-3

Россия призывает США договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Вестник Кавказа 04:27
Технологии

«Просто мел»: Дубилет, которому пророчат отставку, озаботился поддельными лекарствами

Накануне после заседания фракции «Слуги народа» стало известно, что Дубилета, скорее всего, отправят в отставку 4 марта.
Украина.ру 04:19
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200

Lenta.ru 05:20
Общество

РБК: в «Газпроме» отменили зарубежные командировки из-за коронавируса

В «Газпроме» с понедельника, 2 марта, отменены зарубежные командировки, за исключением особо важных, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:37
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Кремль проанализирует решение суда по делу МН17

«Что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они (решения суда) будут аргументированы, подкреплены доказательствами», - сказал представитель Кремля.
Комсомольская правда 05:29
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
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