Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин объяснил падение реальных доходов россиян

В последнее время реальные доходы россиян перестали расти, так как цены на энергоносители упали в два раза.
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Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя

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Путин объяснил падение реальных доходов россиян

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Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

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Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя

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«Люди начнут сомневаться, но это факт»: Путин раскрыл реальные цифры экономики России сегодня

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Путин назвал отличие стабильности от застоя

Российская газета02:19
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Блумберг выбыл из предвыборной гонки за пост президента США

Представитель американской Демократической партии Майкл Блумберг выбыл из предвыборной гонки за пост президента США.
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Хоккей

Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Вести.Ru 05:46
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Зеленский поддержал его кандидатуру. Обновление: Рада утвердила кандидатуру Шмыгаля на посту нового премьер-министра Украины.
Snob.ru 10:36
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 11:27
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Хоккей

Нападающий «Авангарда» Пьянов оштрафован

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Валентина Пьянова наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.
Чемпионат 11:13
Политика

Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Lenta.ru вчера в 05:35
Армия и оружие

Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции

Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
RT на русском 08:36
Единоборства

Поветкин прокомментировал предстоящий бой против Уайта

Sport.ru 00:29
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде бизнесмену Растегину

Кунцевский суд столицы постановил, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская должна выплатить один миллион 67 тысяч рублей бизнесмену Юрию Растегину.
Телепрограмма 03:40
Происшествия

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес

Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод

Недавно избранница звездного повара уличила его в измене и подала на развод, который, судя по всему, примет затяжной характер, так как супруги не могут договориться по вопросам опеки над дочерью.
Bimru.ru 06:18
Космос

SpaceX показала впечатляющее видео первого запуска Crew Dragon

На днях исполнился год с первого запуска Crew Dragon — и в честь этого SpaceX опубликовала впечатляющий ролик, посвященный первому полету аппарата.
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Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
Происшествия

Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже

Российская газета 06:52
Футбол

ФК «Тамбов» опубликовал в «Твиттере» видеоролик «Вернись домой»

ГТРК Тамбов 04:59
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Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться

РИА Новости 10:42
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Мужчины могут чувствовать запах сексуально возбуждённых женщин

ToDay News Ufa 06:41
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan вчера в 09:03
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Российская газета 11:01
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Общество

Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
Ведомости 09:13
Технологии

Компания из США разрабатывает самый мощный квантовый компьютер

Представители американской компании Honeywell объявили о скорой разработке квантового компьютера, который обещает стать самым мощным из всех существующих.
Московский Комсомолец в Марий Эл 08:48
Автоспорт

Семь команд Формулы-1 угрожают подать в суд по поводу тайной сделки ФИА и «Феррари»

Команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки ФИА и «Феррари».
Чемпионат 05:16
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК 02 марта в 12:41
Общество

ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
РБК вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Литвинова рассказала Собчак про отношения с Земфирой и Сурковым

Актриса и режиссер Рената Литвинова в интервью Ксении Собчак рассказала об отношениях с певицей Земфирой.
БИЗНЕС Online 03:51
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
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