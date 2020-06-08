Политика
ФАНПутин объяснил, почему Россия выдержала испытание коронавирусом
Проявление сострадания, милосердия и взаимопомощи помогло народу России перенести тяжелые испытания, связанные с эпидемией коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Национальный лидер провел совещание в режиме видеосвязи с соцработниками НКО и госучреждений.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин уверен, что предлагаемые поправки к конституции, касающиеся социальной сферы, рассчитаны на годы вперед и направлены на то, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены заботой.ТАСС07:50
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Путин объяснил закономерность поправок к Конституции на примере пандемии коронавируса
Московский Комсомолец08:23
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11
Происшествия
Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы
Сланцевский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор в отношении бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы.
РБК 12:15
Политика
Захарова прокомментировала массовые беспорядки в США
Ранее «ФедералПресс» писал, что Мария Захарова прокомментировала разрыв отношений Соединенных Штатов и ВОЗ.
ФедералПресс вчера в 10:24
Общество
Брайтон-Бич в Нью-Йорке взяли под охрану русскоязычные байкеры
RuNews24.ru 10:39
Футбол
Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.
Bobsoccer 07:14
Единоборства
Мейвезер предложил Макгрегору провести реванш
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер обратился к экс-чемпиону UFC в двух дивизионах Конору Макгрегору, который 7 июня объявил о завершении карьеры.
Metaratings 07:18
Происшествия
Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД.
Ведомости 17:11
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ 15:47
Происшествия
Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок
Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы.
Газета.Ru 03:47
Общество
В Италии у половины жителей особо пострадавшего города нашли антитела
Результаты теста на антитела к коронасирусу оказались положительными у большинства жителей одного из наиболее пострадавшего от новой инфекции города Бергамо на севере Италии, 8 июня сообщает городское агентство здравоохранения (ATS Bergamo).
ИА Красная Весна 18:35
Экономика
Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 09:06
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Политика
В России появится единый регистр сведений о гражданах
В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:59
Политика
В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции
Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю
Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ 18:04
Политика
80 % американцев посчитали, что ситуация в США выходит из-под контроля
Невские Новости вчера в 14:13
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Космос
Google предлагает лучший способ увидеть МКС изнутри
Evo-rus.com 05 июня в 09:09
Политика
Законопроект о реформе полиции США представили демократы
Как сообщает ToDay News Ufa, новый законопроект о реформе полиции, который демократы представили в Конгрессе США, содержит ряд инициатив.
ToDay News Ufa 13:31
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36