Политика

ФАНФАНПутин объяснил, почему Россия выдержала испытание коронавирусом

Проявление сострадания, милосердия и взаимопомощи помогло народу России перенести тяжелые испытания, связанные с эпидемией коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Национальный лидер провел совещание в режиме видеосвязи с соцработниками НКО и госучреждений.
Читать в источнике
Комментировать137
с чего всё началось

Путин: изменения в конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи

Президент России Владимир Путин уверен, что предлагаемые поправки к конституции, касающиеся социальной сферы, рассчитаны на годы вперед и направлены на то, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены заботой.
ТАСС07:50

Подробнее о событии

Налоги и вычет: какую поддержку получат соцработники и НКО

Известия15:00

В сострадательном наклонении

Российская газета11:59

Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок

РИА Новости07:39

Путин назвал особенность социальных поправок к Конституции

Lenta.ru08:16

Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом

Газета.Ru07:36

Путин объяснил закономерность поправок к Конституции на примере пандемии коронавируса

Московский Комсомолец08:23

Путин: изменения в конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи

ТАСС07:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

Коммерсантъ 13:11
9
Происшествия

Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы

Сланцевский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор в отношении бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы.
РБК 12:15
17
Политика

Захарова прокомментировала массовые беспорядки в США

Ранее «ФедералПресс» писал, что Мария Захарова прокомментировала разрыв отношений Соединенных Штатов и ВОЗ.
ФедералПресс вчера в 10:24
680
Общество

Брайтон-Бич в Нью-Йорке взяли под охрану русскоязычные байкеры

RuNews24.ru 10:39
17
Футбол

Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.
Bobsoccer 07:14
Единоборства

Мейвезер предложил Макгрегору провести реванш

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер обратился к экс-чемпиону UFC в двух дивизионах Конору Макгрегору, который 7 июня объявил о завершении карьеры.
Metaratings 07:18
Происшествия

Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД.
Ведомости 17:11
1,3K
Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
1,9K
Общество

В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ 15:47
84
Происшествия

Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок

Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы.
Газета.Ru 03:47
4
Общество

В Италии у половины жителей особо пострадавшего города нашли антитела

Результаты теста на антитела к коронасирусу оказались положительными у большинства жителей одного из наиболее пострадавшего от новой инфекции города Бергамо на севере Италии, 8 июня сообщает городское агентство здравоохранения (ATS Bergamo).
ИА Красная Весна 18:35
Экономика

Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
9
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
1,1K
Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 09:06
4,6K
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
1,4K
Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2,1K
Политика

В России появится единый регистр сведений о гражданах

В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:59
2K
Политика

В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции

Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
3K
Финансы

Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
2
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
456
Теннис

Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Metaratings 05:40
1
Шоу-бизнес

Актриса Нина Русланова госпитализирована в Москве

Известия 16:51
Общество

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ 18:04
2
Политика

80 % американцев посчитали, что ситуация в США выходит из-под контроля

Невские Новости вчера в 14:13
57
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ 07:15
1,3K
Космос

Google предлагает лучший способ увидеть МКС изнутри

Evo-rus.com 05 июня в 09:09
Политика

Законопроект о реформе полиции США представили демократы

Как сообщает ToDay News Ufa, новый законопроект о реформе полиции, который демократы представили в Конгрессе США, содержит ряд инициатив.
ToDay News Ufa 13:31
11
Происшествия

Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы

Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
8
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
5
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное