Президент России Владимир Путин уверен, что предлагаемые поправки к конституции, касающиеся социальной сферы, рассчитаны на годы вперед и направлены на то, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены заботой.

с чего всё началось

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