Удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно, оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам.

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой государству удалось не допустить резкого подъема цен. Об этом он заявил 19 июня на совещании о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

Путин объяснил, почему не было резкого скачка цен во время пандемии

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