У нас бывают и жесткие разговоры. Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда.

Лидер России Владимир Путин рассказал о своем подходе в руководстве людьми. Президент уверен, что жесткость в этом деле — не главное. Глава государства подчеркнул, что придерживается принципа: чем выше должность человека, тем аккуратнее он должен общаться с подчиненными.

Путин объяснил, почему публично не отчитывает подчиненных

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