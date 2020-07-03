Политика

Газета.RuГазета.RuПутин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
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Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упомянул о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве.
РИА Новости09:37

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«Они и показали, кто там работает»: Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США

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Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

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Путин прокомментировал поступок американских дипломатов

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Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

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«Они показали, кто там работает». Путин прокомментировал радужный флаг на посольстве США в Москве и заявил об отсутствии дискриминации в России

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Путин о флаге ЛГБТ на посольстве США: показали кое-что по поводу того, кто там работает

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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
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ПФР сообщил об изменении порядка выплаты пенсий в июле

Новый порядок оформления, перерасчета и назначения пенсий вступает в силу в июле, проинформировали в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
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Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
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