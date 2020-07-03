Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.