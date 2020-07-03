Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.RuГазета.Ru

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.В источнике
С чего всё началось

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упомянул о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве.
РИА Новостивчера в 09:37
Подробнее о событии

Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на здании американского посольства

Известия21:34

«Они и показали, кто там работает»: Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США

Комсомольская правдавчера в 09:19

Путин прокомментировал поступок американских дипломатов

Вести.Ruвчера в 09:38

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

РИА Новостивчера в 09:37

Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

RT на русскомвчера в 09:39

«Они показали, кто там работает». Путин прокомментировал радужный флаг на посольстве США в Москве и заявил об отсутствии дискриминации в России

Фонтанка.Рувчера в 09:15

Путин о флаге ЛГБТ на посольстве США: показали кое-что по поводу того, кто там работает

Коммерсантъвчера в 09:15
Реклама
Реклама

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ruвчера в 13:33
5,6K
Реклама

Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода

Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир".
Газета.Ru2 июля в 12:36
18
Реклама
Реклама
Реклама

Россия сделала США жесткое предупреждение насчет Калининграда

Китайские аналитики убеждены, что многие маневры, которые США предпринимают сейчас (вывод войск из Германии, сосредоточение в Польше), направлены на то, чтобы подобраться к российским границам и бросить вызов России.
ToDay News Ufaвчера в 15:19
13

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ruвчера в 10:02
60
Реклама

СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил в интервью «РИА Новости», что беспилотный роботизированный вариант танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году.
РБК22:57
84

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русскомвчера в 12:51
519
Реклама

В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике

Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUMвчера в 00:14
43
Реклама
Реклама