Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
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Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.В источнике
С чего всё началось
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упомянул о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве.
РИА Новостивчера в 09:37
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