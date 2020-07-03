Политика
Газета.RuПутин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
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с чего всё началось
На факт появление "радужного" флага на здании дипмиссии обратил внимание председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, передает РИА "Новости".Газета.Ru12:46
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«Они и показали, кто там работает»: Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США
Комсомольская правда09:19
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Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
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