Политика

Газета.RuГазета.RuПутин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
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На факт появление "радужного" флага на здании дипмиссии обратил внимание председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, передает РИА "Новости"
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Газета.Ru12:46

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Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

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Путин прокомментировал поступок американских дипломатов

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«Они показали, кто там работает». Путин прокомментировал радужный флаг на посольстве США в Москве и заявил об отсутствии дискриминации в России

Фонтанка.Ру09:15

Путин прокомментировал радужные флаги на посольствах в Москве

Говорит Москва09:26

«Они и показали, кто там работает»: Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США

Комсомольская правда09:19

Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на американском посольстве в Москве

Lenta.ru09:31

Путин о флаге ЛГБТ на посольстве США: показали кое-что по поводу того, кто там работает

Коммерсантъ09:15
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
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Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор

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В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

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РБК 01:30
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

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Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
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Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и игромании комика

Продюсер Наталья Субботина считает, что союз актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова мог разрушиться из-за пагубного пристрастия комика к алкоголю, пишет КП.
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Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

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Армия и оружие

Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»

По словам начальника ЦНИИ "Буревестник" Павла Ковалева, характеристики модуля "Коалиция СВ" дают возможность вооружения им не только сухопутных частей, но и кораблей ВМФ России.
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Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов

Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
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Общество

Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
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Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости 11:24
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В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

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Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление

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Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

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Препарат от ВИЧ прошел первую фазу клинических испытаний

Препарат от ВИЧ прошел первую фазу клинических испытаний.
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