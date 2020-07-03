Политика
Газета.RuПутин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
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с чего всё началось
На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упомянул о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве.РИА Новостивчера в 09:37
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«Они и показали, кто там работает»: Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США
Комсомольская правдавчера в 09:19
Путин о флаге ЛГБТ на посольстве США: показали кое-что по поводу того, кто там работает
Коммерсантъвчера в 09:15
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