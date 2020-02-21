Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента. Об этом лидер страны рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Политика Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.

Экономика Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.

Общество Заключенные одной из тюрем Китая массово заразились коронавирусом В средства массовой информации в пятницу, 21 февраля, поступили данные о том, что в одной из тюрем Китая было зафиксировано массовое заражение коронавирусом.

Армия и оружие Кремль: РФ присутствует в Сирии по просьбе легитимного руководства САР Военные РФ присутствуют в Сирии по просьбе легитимного руководства САР, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, продолжит ли Россия оказывать помощь Сирии.

Происшествия Два мальчика утонули в пруду под Липецком Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.

Футбол Комитет по маркетингу РФС обсудил статус лицензионной программы РПЛ В ходе работы участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, статуса лицензионной программы РПЛ, а также формирования маркетинговой стратегии и экономической модели по реорганизации ПФЛ.

Общество Суд арестовал экс-помощницу Дворковича Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Общество В России могут ввести новый штраф для дачников В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.

Экономика Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.

Экономика ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.

Общество Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

Общество «Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты Александр Толпаров — заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества Минпромторга за 2018 год девять раз летал бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей.