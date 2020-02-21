Политика

Газета.RuГазета.RuПутин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента. Об этом лидер страны рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

РБК02:00

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«Бабки-то где?» Путин объяснил, что произошло между РФ и Украиной

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Lenta.ru02:28

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Газета.Ru05:03

Путин: Россию и Украину «растаскивают», чтобы устранить конкурента

RT на русском01:59

Путин: Россию и Украину «растаскивают», чтобы устранить конкурента

ТАСС01:47
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Взгляд.ру 03:20
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Памфилова уточнила, как будет проводиться голосование по Конституции

По словам Памфиловой, для общероссийского голосования «принимается специальный закон».
Росбалт 05:12
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С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов

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Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
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Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
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Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

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Общество

Заключенные одной из тюрем Китая массово заразились коронавирусом

В средства массовой информации в пятницу, 21 февраля, поступили данные о том, что в одной из тюрем Китая было зафиксировано массовое заражение коронавирусом.
Аргументы недели 01:10
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Кремль: РФ присутствует в Сирии по просьбе легитимного руководства САР

Военные РФ присутствуют в Сирии по просьбе легитимного руководства САР, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, продолжит ли Россия оказывать помощь Сирии.
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У звезды «Гарри Поттера» диагностировали рак

Уолтерс дала интервью Би-би-си, в котором рассказала, что у неё нашли рак толстой кишки 18 месяцев назад.
News.ru вчера в 04:02
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Два мальчика утонули в пруду под Липецком

Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.
ТАСС 02:26
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Юбилейный Берлинский кинофестиваль открыл свои двери в Германии

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В РПЛ закрывается трансферное окно

Сегодня, 21 февраля, в РПЛ официально закрывается зимнее трансферное окно.
Бомбардир.ру 05:16
Футбол

Комитет по маркетингу РФС обсудил статус лицензионной программы РПЛ

В ходе работы участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, статуса лицензионной программы РПЛ, а также формирования маркетинговой стратегии и экономической модели по реорганизации ПФЛ.
Sport24.ru 03:07
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Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Общество

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Общество

В России могут ввести новый штраф для дачников

В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Российская газета 05:28
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Газета.Ru вчера в 05:33
Общество

Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
РИА Новости 04:41
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ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Коммерсантъ вчера в 01:50
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
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«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

Александр Толпаров — заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества Минпромторга за 2018 год девять раз летал бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей.
Коммерсантъ 05:14
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Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
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Турция отправила в Идлиб колонну техники и грузовиков с боеприпасами

Газета.Ru 04:35
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МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
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Гол Черышева не помог «Валенсии» избежать поражения от «Аталанты» в ЛЧ

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев провел гол за испанскую "Валенсию" в ворота итальянской "Аталанты" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Интерфакс-Спорт 19 февраля в 17:11
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Из петербургской больницы изымают оборудование. Врачи рапортуют о задержке лечения больных

После проверки прокуратуры и работы следователей программа приостановлена, врачам приходится тратить драгоценные минуты для того, чтобы сообщить друг другу о результатах анализов пациентов.
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
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ТК Звезда 05:02
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Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
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