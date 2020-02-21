Политика
Российская газетаПутин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией, напомнил Владимир Путин.
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Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Политика
СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США
Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Технологии
В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения
Студия ILM опубликовала видео о съемках сериала «Мандалорец», в котором демонстрируется принцип работы новейших технологий по созданию цифровых декораций — The Virtual Production.
Происшествия
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя
Колонна автобусов с людьми, эвакуированными из Уханя, прибыла в санаторий в Новых Санжарах.
Происшествия
СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова
Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО одного из бывших полицейских-фигурантов дела Ивана Голунова, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту.
Общество
Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Футбол
Московское «Динамо» разгромило минское «Динамо»
Шоу-бизнес
Телеведущая Юлия Барановская стала блондинкой
Авто
Seat показал обновленный Cupra Leon
Производители автомобильного концерна Cupra представили обновленный Leon eHybrid, оснащенный стандартной или гибридной силовой установкой.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Общество
МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме
Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут совершать посадку в автоматическом режиме.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Происшествия
Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко
Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
У российского атомного «Петра Великого» высохла и осыпалась изоляция
Крупнейший в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой «Петр Великий» включен в состав флота в 1998 году.
Происшествия
В Екатеринбурге ребёнка, прибывшего из КНР, принудительно госпитализируют
13 февраля из поликлиники, к которой прикреплен ребенок, поступило экстренное сообщение о том, что девочка, прибывшая из КНР, имеет признаки ОРВИ.
Политика
Песков прокомментировал статью NYT о «вмешательстве России»
Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Политика
Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским
Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Samsung получили пугающие уведомления
В сообщении указана цифра «1», а при нажатии уведомление исчезало.
Политика
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
Общество
Автограф Путина продан за 340 тысяч рублей
Футбол
Агент: «Бернли» решил не отпускать Выдру в «Локомотив»
«Бернли» принял решение не отпускать в «Локомотив» нападающего Матея Выдру. Об этом сообщил агент футболиста Ондрей Хованец.
Технологии
В Microsoft Flight Simulator будут все аэропорты планеты
Общество
ПФР объяснил прибавку пенсии в один рубль жительницы Челябинска
Главк Пенсионного фонда России по Челябинской области объяснил, почему местной жительнице Елена Карпене после январской индексации на 6,6 процента прибавили пенсию на один рубль.
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Шоу-бизнес
Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Общество
В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик
Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Общество
Посол Китая заявил, что эпидемию коронавируса удастся победить в марте
В течение марта власти Китая смогут ликвидировать эпидемию коронавируса Covid-19 на территории страны, сообщил в пятницу посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.