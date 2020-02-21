Политика

РБКРБКПутин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
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Путин: Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, поскольку создает глобального конкурента

Эхо Москвы02:05

Путин: Россию и Украину «растаскивают», чтобы устранить конкурента

RT на русском01:59

Путин: Россию и Украину «растаскивают», чтобы устранить конкурента

РЕН ТВ02:01

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

РБК02:00

Путин объяснил желание растащить Москву и Киев

Московский Комсомолец01:59

Путин: Украину поссорили с Россией, чтобы устранить конкурента

REGNUM02:01

Путин: Россию и Украину «растаскивают», чтобы устранить конкурента

ТАСС01:47
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Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
Общество

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Интерфакс 02:17
Транспорт

Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
Общество

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6%

По сообщению пресс-службы Минтруда, ведомство подготовило проект постановления, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 6,1%.
Тагильский рабочий вчера в 02:20
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
РБК 02:12
Здоровье

Перечислены новые полезные свойства картофеля

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Профиль 19 февраля в 04:56
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
Общество

В Минздраве предупредили о последствиях «алкоголизма выходного дня»

Нарколог заметил, что во Франции даже существовал специальный термин – "дети выходного дня", то есть зачатые после пьянок на выходные.
РИА Новости 02:10
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
РИА Новости вчера в 17:20
Происшествия

Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя

ТАСС вчера в 14:42
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия вчера в 17:40
Игры

Hellpoint получила бесплатный мини-сиквел до выхода самой игры

3DNews 01:56
Общество

Минпромторг планирует повысить налог на старые автомобили

Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года.
Газета.Ru 01:38
Общество

Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии

Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Вместе-РФ вчера в 09:38
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Экономика

Барнаульский аэропорт перейдет под контроль «Новапорта»

Контроль над большей частью акций авиапредприятия «Алтай» в Барнауле перейдёт компании «Новапорт».
Байкал24 19 февраля в 19:24
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

ToDay News Ufa 18 февраля в 11:49
Наука

Каски Первой мировой войны защищают голову лучше современных

ToDay News Ufa 19 февраля в 15:13
Политика

Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев

Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
РБК 02:05
Происшествия

Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России

Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
BFM.ru 00:40
Общество

Батурина продаст отель в Дублине за 85 млн евро

Компания 19 февраля в 08:00
Политика

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM 00:50
Общество

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
RT на русском вчера в 23:17
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости вчера в 01:39
Экономика

ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Коммерсантъ вчера в 01:50
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые кардинально сменила образ

Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Uznayvse.ru вчера в 02:49
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