Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Общество Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Политика Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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Музыка Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).

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Экономика ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.