Политика
РБКПутин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
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Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Общество
Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам
Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Транспорт
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Общество
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6%
По сообщению пресс-службы Минтруда, ведомство подготовило проект постановления, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 6,1%.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области
Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Общество
В Минздраве предупредили о последствиях «алкоголизма выходного дня»
Нарколог заметил, что во Франции даже существовал специальный термин – "дети выходного дня", то есть зачатые после пьянок на выходные.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Общество
Минпромторг планирует повысить налог на старые автомобили
Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года.
Общество
Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии
Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Экономика
Барнаульский аэропорт перейдет под контроль «Новапорта»
Контроль над большей частью акций авиапредприятия «Алтай» в Барнауле перейдёт компании «Новапорт».
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Наука
Каски Первой мировой войны защищают голову лучше современных
Политика
Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев
Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Происшествия
Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России
Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
Общество
Батурина продаст отель в Дублине за 85 млн евро
Политика
Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко
Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
Общество
В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально сменила образ
Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.