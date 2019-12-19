Трансляцию ведет телеканал Россия 24. Путин пояснил, что отец нынешнего главы республики Ахмат Кадыров сам пришел выстраивать отношения с федеральным центром и сказал, что «Чечне лучше с Россией». Президент также напомнил, что Ахмат Кадыров погиб от рук террористов «за чеченский народ и за Россию».

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