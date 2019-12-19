Трансляцию ведет телеканал Россия 24. Путин пояснил, что отец нынешнего главы республики Ахмат Кадыров сам пришел выстраивать отношения с федеральным центром и сказал, что «Чечне лучше с Россией». Президент также напомнил, что Ахмат Кадыров погиб от рук террористов «за чеченский народ и за Россию».

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Политика Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Политика Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.

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Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.