Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскПутин объяснил продление нерабочего режима

Напомним, что 2 апреля глава государства выступил с обращением к гражданам. В прямом эфире президент заявил о продлении нерабочего режима в стране до 30 апреля.
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
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Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
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Совместное заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса и профильной рабочей группы Госсовета проходит в кабмине в пятницу в формате видеоконференции.
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Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
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В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
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Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
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Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
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Умер автор песни Ain’t No Sunshine Билл Уизерс

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Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
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Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Уже не смешно: Хабиб говорит, что снова готов подраться с Фергюсоном

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Фуркад о Логинове: хочу верить, что он на самом деле хороший парень

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Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
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Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
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Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
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