Напомним, что 2 апреля глава государства выступил с обращением к гражданам. В прямом эфире президент заявил о продлении нерабочего режима в стране до 30 апреля.

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Футбол Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Общество Дмитрий Миронов продлил ограничительные меры в Ярославской области Ограничительные мероприятия, установленные на территории Ярославской области указом главы региона в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлены до 30 апреля.

Политика Мишустин проводит по видеосвязи заседание совета по борьбе с COVID-19 Совместное заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса и профильной рабочей группы Госсовета проходит в кабмине в пятницу в формате видеоконференции.

Экономика Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.

Происшествия Троих воронежцев госпитализировали с подозрением на коронавирус В Воронежской области ещё три человека были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает правительство области.

Политика Рейтинги Путина выросли после обращения к нации Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.