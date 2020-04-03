Коронавирус
Мой БрянскПутин объяснил продление нерабочего режима
Напомним, что 2 апреля глава государства выступил с обращением к гражданам. В прямом эфире президент заявил о продлении нерабочего режима в стране до 30 апреля.
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Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Происшествия
Ещё 13 человек в Подмосковье вылечили от коронавируса
В Московской области от коронавируса вылечили ещё 13 человек, сообщает региональный оперштаб.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.
Экономика
Определен список системообразующих авиакомпаний России
Список авиакомпаний, определенных в качестве системообразующих для экономики России, утвержден правительственной комиссией, полный перечень организаций опубликован 2 апреля информационной группой «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России
О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Общество
В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции
Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Общество
Первые нарушители карантина в Москве получили штрафы
Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о трех первых нарушителях режима самоизоляции, которым были выписаны штрафы.
Общество
Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
ЖКХ
«Единая Россия» предложила ввести особый порядок оплаты услуг ЖКХ
В настоящее время нужно ввести особый порядок оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг, пишет kursdela.biz.
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Политика
Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Футбол
Головин на время карантина вернулся из Монако в Россию
Российский футболист "Монако" Александр Головин находится в Калтане Кемеровской области.
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве
Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
Экономика
ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
Происшествия
Четверо жителей Саратовской области нарушили карантин
В Саратовской области выявлены еще четверо нарушителей карантинного режима.
Общество
В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля
Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
Происшествия
Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей
В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.