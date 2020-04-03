Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскПутин объяснил продление нерабочего режима

Напомним, что 2 апреля глава государства выступил с обращением к гражданам. В прямом эфире президент заявил о продлении нерабочего режима в стране до 30 апреля.
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Путин объяснил решение о продлении режима нерабочих дней в России

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Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Коммерсантъ 08:05
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Ещё 13 человек в Подмосковье вылечили от коронавируса

В Московской области от коронавируса вылечили ещё 13 человек, сообщает региональный оперштаб.
Радио 1 11:44
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Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.
RT на русском 08:14
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Определен список системообразующих авиакомпаний России

Список авиакомпаний, определенных в качестве системообразующих для экономики России, утвержден правительственной комиссией, полный перечень организаций опубликован 2 апреля информационной группой «Интерфакс».
ИА Красная Весна вчера в 10:29
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Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Общество

В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России

О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11:56
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Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Музыка

Группа Little Big даст онлайн-концерт

ТАСС 04:55
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В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции

Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Правда ПФО 12:33
Общество

Первые нарушители карантина в Москве получили штрафы

Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о трех первых нарушителях режима самоизоляции, которым были выписаны штрафы.
Московский Комсомолец 09:57
Общество

Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
RT на русском вчера в 12:16
ЖКХ

«Единая Россия» предложила ввести особый порядок оплаты услуг ЖКХ

В настоящее время нужно ввести особый порядок оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг, пишет kursdela.biz.
Муксун.fm вчера в 10:01
Общество

Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Вести.Ru 09:48
Политика

Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Недвижимость.RU 06:41
Футбол

Головин на время карантина вернулся из Монако в Россию

Российский футболист "Монако" Александр Головин находится в Калтане Кемеровской области.
Pravda.Ru 09:26
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ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
Общество

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
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Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
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Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
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Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
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ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
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В Саратовской области выявлены еще четверо нарушителей карантинного режима.
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Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
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Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

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Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
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