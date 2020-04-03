Напомним, что 2 апреля глава государства выступил с обращением к гражданам. В прямом эфире президент заявил о продлении нерабочего режима в стране до 30 апреля.

Общество Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.

Экономика Определен список системообразующих авиакомпаний России Список авиакомпаний, определенных в качестве системообразующих для экономики России, утвержден правительственной комиссией, полный перечень организаций опубликован 2 апреля информационной группой «Интерфакс».

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Общество В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.

Общество Первые нарушители карантина в Москве получили штрафы Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о трех первых нарушителях режима самоизоляции, которым были выписаны штрафы.

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.

Общество Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.

Общество Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.