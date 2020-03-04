Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин объяснил разницу между стабильностью и застоем

Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил президент России Владимир Путин.
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Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя

РБК03:52

Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

ТАСС01:32

«Люди начнут сомневаться, но это факт»: Путин раскрыл реальные цифры экономики России сегодня

Царьград02:12

Путин: Ситуация в экономике РФ не идеальна, но есть база для развития

РЕН ТВ01:39

Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя

Известия01:38

Путин объяснил падение реальных доходов россиян

Московский Комсомолец02:31

Путин назвал отличие стабильности от застоя

Российская газета02:19
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Финансы

Рубль заразился коронавирусом: что будет с курсом весной

К концу февраля рубль потерял относительно американской валюты три процента, европейской — 2,1. Аналитики предупреждают, что в марте может быть и 70 за доллар, причем это не предел.
РИА Новости 00:00
Политика

Кремль уточнил цель переговоров Путина и Эрдогана

В ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется выработать меры для прекращения кризиса в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 04:26
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

Президент России Владимир Путин объяснил снижение доходов населения тем, что на мировом рынке упали цены на энергоносители.
Газета.Ru 03:20
Общество

Госдума приняла социальные поправки в бюджет-2020 в I чтении

Правительственный законопроект об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
REGNUM 05:37
Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
REGNUM 06:41
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Политика

Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Lenta.ru 04:25
Происшествия

В Москве возбуждено уголовное дело из-за невыключенной кварцевой лампы

Газета.Ru 04:02
Армия и оружие

ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:53
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru вчера в 05:22
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 02 марта в 22:55
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Музыка

От России на Евровидение поедет группа Little Big

В России о группе Little Big из Санкт-Петербурга узнали в 2013 году, когда она выпустила на YouTube клип на песню Every Day I’m Drinking.
Екатеринбург Онлайн 02 марта в 16:21
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Общество

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее.
РБК 05:59
Общество

Поправки в Конституцию о закреплении пенсионного возраста отклонили

Депутаты от партии «Справедливая Россия» хотели внести поправку в Конституцию, по которой на пенсию мужчинам можно было бы выходить в 60 лет, а женщинам в 55 лет.
RuNews24.ru 02:13
Общество

Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней.
РБК 06:51
Общество

Герман Греф назвал профессии будущего

В список профессий будущего, составленный Грефом, вошли также специальности нейроинформатика, инженера-робототехника, наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщика медицинских роботов.
Lenta.ru 05:04
Общество

Шнуров написал стих о том, как в России на пенсионерах сэкономили

Напомним, правительство РФ сэкономило 21,5 миллиарда рублей за прошлый год в результате пенсионной реформы из-за того, что не выплатило пенсионерам отчисления по старому закону.
Live24 вчера в 11:15
Технологии

«Просто мел»: Дубилет, которому пророчат отставку, озаботился поддельными лекарствами

Накануне после заседания фракции «Слуги народа» стало известно, что Дубилета, скорее всего, отправят в отставку 4 марта.
Украина.ру 04:19
Происшествия

Ректора Воронежского опорного университета отправили под арест

Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля.
REGNUM 04:55
Общество

РБК: в «Газпроме» отменили зарубежные командировки из-за коронавируса

В «Газпроме» с понедельника, 2 марта, отменены зарубежные командировки, за исключением особо важных, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:37
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Авто

Volkswagen сокращает производство Skoda Rapid в России

«В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid», — сказал собеседник агентства.
Автоновости дня вчера в 08:36
Общество

Экс-министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

Gazeta.SPb 04:11
Кино

Киану Ривз может вернуться к роли Константина в киновселенной DC

HotGeo 00:22
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Хоккей

Защитник «Айлендерс» Бойчак травмировал глаз во время матча

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль» (2:6) защитник хозяев Джонни Бойчак получил травму.
Спорт-Экспресс 00:27
Кино

Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет актер из России

ToDay News Ufa 06:33
Кино

Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение

Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.
Новые Известия 05:54
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