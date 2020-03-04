Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил президент России Владимир Путин.

Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем

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