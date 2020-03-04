Президент РФ Владимир Путин объяснил, чем отличается стабильность в экономике от застоя. По словам главы государства, первый вариант создает хорошую базу для развития.

Путин объяснил разницу между стабильностью в экономике и застоем

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