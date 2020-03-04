Общество
ФАНПутин объяснил разницу между стабильностью в экономике и застоем
Президент РФ Владимир Путин объяснил, чем отличается стабильность в экономике от застоя. По словам главы государства, первый вариант создает хорошую базу для развития.
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Происшествия
Украина нанесла ракетный удар по Докучаевску
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Макс Барских придут в «Вечерний Ургант»
В понедельник в студию Первого канала придет Лариса Долина, во вторник – Ева Польна и Анна Седокова, в среду – Милош Бикович, Макс Барских, Виктория Исакова с Владимиром Яглычем (которые представят фильм "Один вдох") и Григорий Лепс с Тимуром Родригезом.
Общество
В Китае упали продажи новых автомобилей на 80%
В прошлом месяце реализация новых автомобилей сократилась на 8%, о чем сообщает Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA).
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Политика
Байдена признали лидером на праймериз «супервторника»
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает на праймериз по итогам «супервторника».
Футбол
Президент «Урала» раскритиковал решение о переносе матча Кубка России
Перенос матча 1/4 финала Кубка России по футболу против ярославского "Шинника" повлиял на тренировочный процесс "Урала", заявил РИА Новости президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Экономика
ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Общество
У «Газпрома» начались проблемы из-за коронавируса
Проблемы у компании начались из-за распространения коронавируса во многих странах мира.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Здоровье
Деревянный бокс и советское оборудование: как лечат больного коронавирусом на Украине
Госпитализированный с коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше, сообщает сегодня пресс-служба облгосадминистрации.
Общество
Шнуров пообещал ******** системных и внесистемных конкурентов на выборах
Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров поделился в Instagram отрывком матерной песни, в которой пообещал изнасиловать кандидатов на выборах.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Общество
Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.
Кино
Из ремейка «Мулан» убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo
Компания Disney убрала молодого офицера Ли Шанга из ремейка мультфильма «Мулан» из-за движения против домогательств #MeToo.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Специалисты NASA обнаружили на поверхности Марса странное отверстие диаметром около 35 м. Ученые случайно заметили его при анализе снимков 2011 года.
Армия и оружие
Десятки афганских силовиков погибли в ходе боев с талибами
Десятки афганских силовиков погибли в ходе вооруженных столкновений с талибами в провинциях Урузган, Кундуз и Гильменд.
Гаджеты
Финансовый директор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс
Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.
Армия и оружие
Армия Сирии отбила атаку боевиков на город Серакиб в Идлибе
Боевики предприняли несколько атак на сирийский Серакиб в провинции Идлиб, однако так и не смогли захватить город.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
Роскомнадзор расширил список запрещенной информации, включив в него фейковые сообщения о распространении коронавируса в России.
Общество
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России.