Общество
ФАНПутин объяснил разницу между стабильностью в экономике и застоем
Президент РФ Владимир Путин объяснил, чем отличается стабильность в экономике от застоя. По словам главы государства, первый вариант создает хорошую базу для развития.
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Экономика
Ажиотажный спрос на медицинские маски в России удалось сбить — ФАС
Наращивание производства позволило существенно сбить ажиотажный спрос на медицинский макси в России, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев 4 марта в эфире телеканала «Россия-24».
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Политика
Владимир Путин внес новые поправки в Конституцию. Там – о Боге и браке
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Петр Толстой рассказали детали поправок президента Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Общество
На кроссовках Puma появился портрет Гитлера
Политика
Украинский министр отказался от поста в новом правительстве
По словам собеседника агентства, министр получил предложение продолжить работу в новом правительстве, однако отказался от него.
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»
Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Общество
Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении
Политика
Znak.com: в центре Москвы пройдет митинг за поправки в Конституцию
На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.
Армия и оружие
Армия Сирии попыталась сбить турецкий F-16
Ранее правительственная армия Сирии заявила, что сбит турецкий беспилотник с подписью Эрдогана.
Политика
Байдена признали лидером на праймериз «супервторника»
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает на праймериз по итогам «супервторника».
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Экономика
ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
Политика
Госдума прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной
Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Ольги Баталиной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Политика
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса
Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Путин объяснил, почему несистемная оппозиция полезна
Представители несистемной оппозиции полезны стране своим позитивным вкладом, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Общество
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Музыка
Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении
В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Гаджеты
В Китае скоро выйдет видеокарта Radeon RX 590 GME
Партнёры AMD готовят к выходу новую видеокарту Radeon RX 590 GME.
Происшествия
Главу судостроительной корпорации «Ак Барс» просят арестовать по делу о даче взятки
Следственные органы просят Хамовнический суд Москвы отправить в СИЗО депутата Государственного совета Татарстана шестого созыва и генерального директора судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере.
Политика
Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт
Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Здоровье
Саратовская область сможет избавиться от дефицита медиков лишь через 6 лет
Проблема острого кадрового голода в системе здравоохранения в Саратовской области не будет решена еще в течение 5-6 лет.
Кино
Из ремейка «Мулан» убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo
Компания Disney убрала молодого офицера Ли Шанга из ремейка мультфильма «Мулан» из-за движения против домогательств #MeToo.