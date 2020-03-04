Общество

ФАНФАНПутин объяснил разницу между стабильностью в экономике и застоем

Президент РФ Владимир Путин объяснил, чем отличается стабильность в экономике от застоя. По словам главы государства, первый вариант создает хорошую базу для развития.
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Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя

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Путин объяснил падение реальных доходов россиян

Московский Комсомолец02:31

Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

ТАСС01:32

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РЕН ТВ01:39

Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя

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«Люди начнут сомневаться, но это факт»: Путин раскрыл реальные цифры экономики России сегодня

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Путин назвал отличие стабильности от застоя

Российская газета02:19
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Экономика

Ажиотажный спрос на медицинские маски в России удалось сбить — ФАС

Наращивание производства позволило существенно сбить ажиотажный спрос на медицинский макси в России, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев 4 марта в эфире телеканала «Россия-24».
Красная весна 08:28
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Газета.Ru 03:40
Политика

Владимир Путин внес новые поправки в Конституцию. Там – о Боге и браке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Петр Толстой рассказали детали поправок президента Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».
66.ru 02 марта в 10:53
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском вчера в 09:35
Происшествия

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
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Жириновский станцевал под трек Little Big

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Общество

На кроссовках Puma появился портрет Гитлера

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Украинский министр отказался от поста в новом правительстве

По словам собеседника агентства, министр получил предложение продолжить работу в новом правительстве, однако отказался от него.
Lenta.ru 05:56
Политика

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Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
РИА Новости 02:04
Общество

Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении

ToDay News Ufa 01:11
Политика

Znak.com: в центре Москвы пройдет митинг за поправки в Конституцию

На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.
Дождь 07:22
Армия и оружие

Армия Сирии попыталась сбить турецкий F-16

Ранее правительственная армия Сирии заявила, что сбит турецкий беспилотник с подписью Эрдогана.
Городовой 07:02
Политика

Байдена признали лидером на праймериз «супервторника»

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает на праймериз по итогам «супервторника».
РБК 08:13
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Кино

Выходец из России получил значимую роль в сериале «Властелин колец»

BFM.ru 06:53
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Экономика

ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:12
Политика

Госдума прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной

Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Ольги Баталиной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM вчера в 04:24
Политика

Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 04:29
Политика

Путин объяснил, почему несистемная оппозиция полезна

Представители несистемной оппозиции полезны стране своим позитивным вкладом, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
ТК Звезда вчера в 03:46
Общество

Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России.
Мой Брянск вчера в 04:52
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении

В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Мой Брянск вчера в 23:02
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В Китае скоро выйдет видеокарта Radeon RX 590 GME

Партнёры AMD готовят к выходу новую видеокарту Radeon RX 590 GME.
Игромания.ру 04:41
Происшествия

Главу судостроительной корпорации «Ак Барс» просят арестовать по делу о даче взятки

Следственные органы просят Хамовнический суд Москвы отправить в СИЗО депутата Государственного совета Татарстана шестого созыва и генерального директора судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере.
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Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт

Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Общественная служба новостей вчера в 14:55
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Саратовская область сможет избавиться от дефицита медиков лишь через 6 лет

Проблема острого кадрового голода в системе здравоохранения в Саратовской области не будет решена еще в течение 5-6 лет.
Четвертая Власть 02:32
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Из ремейка «Мулан» убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo

Компания Disney убрала молодого офицера Ли Шанга из ремейка мультфильма «Мулан» из-за движения против домогательств #MeToo.
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Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

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