Президент РФ Владимир Путин объяснил, чем отличается стабильность в экономике от застоя. По словам главы государства, первый вариант создает хорошую базу для развития.

Путин объяснил разницу между стабильностью в экономике и застоем

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Музыка Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.