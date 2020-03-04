Экономическая ситуация в России не идеальна, признает президент России Владимир Путин.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС поделился мнением, чем, на его взгляд, отличается экономическая стабильность от застоя. Очередной фрагмент беседы главы государства с журналистом Андреем Веденко опубликован в среду, 4 марта.

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