Общество

ИзвестияИзвестияПутин назвал отличия экономической стабильности от застоя

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС поделился мнением, чем, на его взгляд, отличается экономическая стабильность от застоя. Очередной фрагмент беседы главы государства с журналистом Андреем Веденко опубликован в среду, 4 марта.
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с чего всё началось

Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

Экономическая ситуация в России не идеальна, признает президент России Владимир Путин.
ТАСС01:32

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Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

ТАСС01:32

Стенограмма восьмой серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Российская газета01:39

Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя

Известия01:38

Путин: Ситуация в экономике РФ не идеальна, но есть база для развития

РЕН ТВ01:39

«Люди начнут сомневаться, но это факт»: Путин раскрыл реальные цифры экономики России сегодня

Царьград02:12

Путин оценил экономическое развитие России за 20 лет

News.ru02:10

Путин объяснил, почему россияне разочарованы текущей экономической ситуацией

Вечерняя Москва02:18
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Футбол

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
РИА Новости вчера в 12:32
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

РБК 02 марта в 14:45
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Происшествия

Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м

Известия 01:00
Происшествия

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
RT на русском вчера в 21:13
Общество

Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.
Известия 00:52
Общество

Правительство временно запретило вывозить медизделия из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
Газета.Ru 01:20
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Спорт

В Московской области погибла спортсменка из Калининграда

В Московской области трагически погибла спортсменка из Калининграда. Зарина Будникайте попала под поезд рано утром 29 февраля.
Калининград.Ru вчера в 13:10
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США

Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.
REGNUM вчера в 10:45
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Политика

Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии

Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.
REGNUM 00:13
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК 02:00
Общество

Стандартный вычет на ребенка-инвалида

Стандартный налоговый вычет на ребенка-инвалида в размере 12 000 рублей предоставляют родителю в случае, если ребенок является инвалидом в возрасте до 18 лет.
Бухгалтерия.ру 01:51
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Общество

Борис Джонсон собирается в декретный отпуск

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно объявил о помолвке с беременной возлюбленной Кэрри Симондс, планирует летом взять декретный отпуск после рождения ребенка.
Inc-news.ru 01:03
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия вчера в 17:23
Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class

Уже в стартовой комплектации нового E-Class предусмотрен продвинутый информационно-развлекательный комплекс MBUX с двумя экранами на 10,25 дюйма каждый, объединенными в единую панель.
Новые автомобили вчера в 09:37
Происшествия

Летевший в Москву самолёт сел в Казани из-за приступа у пассажира

RT на русском 00:37
Здоровье

Страховщики объяснили невозможность застраховаться от коронавируса

Страховщики объяснили невозможность застраховаться от коронавируса.
Piter.tv 01:31
Общество

Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии

Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.
Современный Предприниматель 02:10
Политика

Названы сроки публикации обновленной Конституции

Новый вариант Конституции после принятия поправок официально опубликуют в собрании законодательства России спустя полторы недели, сообщила замдиректора издательства «Юридическая литература» Наталья Лунякина в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 00:38
Общество

Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях

Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях Около 13% владельцев квартир, получивших их в рамках реновации, используют эту недвижимость как инвестиционную – продавая или сдавая в аренду.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Футбол

Кубок России привезли в Грозный накануне матча «Ахмат» — «Зенит»

Sport24.ru вчера в 10:51
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Технологии

Google из-за коронавируса отменила конференцию для разработчиков

Google I/O проводится с 2008 года, это крупнейшее мероприятие компании, на котором она рассказывает об обновлениях в Android, сервисах и других продуктах.
Радиочастотный спектр 01:30
Политика

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке.
Инфорос вчера в 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
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