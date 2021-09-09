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Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой ЕК

В то же время цены по долгосрочным контрактам на российский газ растут намного медленнее, что спасает покупателей от ценовых шоков, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Интерфакс
В четверг, 9 сентября, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Комсомольская правда
«Те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650, а «Газпром» в ту же Германию продаёт по 220.
RT на русском
В четверг цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости

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