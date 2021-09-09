ИнтерфаксПутин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой ЕКВ то же время цены по долгосрочным контрактам на российский газ растут намного медленнее, что спасает покупателей от ценовых шоков, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.ИнтерфаксВ четверг, 9 сентября, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.Комсомольская правда«Те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650, а «Газпром» в ту же Германию продаёт по 220.RT на русскомВ четверг цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМой БрянскРЕН ТВPiter.tvКапитал страныLife.ruРЕН ТВREGNUMИзвестияA42.RUНТВГазета.RuПолитРоссияЦарьградЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаФАННациональная служба новостейРБКАктуальные НовостиThe Moscow PostВосток-МедиаИнфо24Народные новостиПодробнее о событииПутин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой ЕврокомиссииREGNUMвчера в 01:10Президент Путин: страны с долгосрочными контрактами на российский газ покупают его дешевлеLenta.ruвчера в 22:17Путин: страны с долгосрочными контрактами на газ из РФ покупают его дешевле при росте ценТАСС9 сентября в 15:43Владимир Путин похвалил подписавшие контракты с «Газпромом» страныФАН9 сентября в 16:37Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой ЕКИнтерфакс9 сентября в 16:31Путин заявил о выгоде для стран с долгосрочными контрактами на газ из РФИзвестия9 сентября в 16:00Путин указал на выгоду от долгосрочных контрактов с Россией на поставку газаВзгляд.рувчера в 18:55Показать ещёОценить741Поделиться