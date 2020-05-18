Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Президент России призвал усилить контроль за распространением коронавируса в Дагестане

Кизилюртовские вести08:02

Владимир Путин поручил оказать помощь Дагестану для борьбы с коронавирусом

Черновик07:54

Путин потребовал обеспечить Дагестан тестами на коронавирус

Темирхан-Шура07:39

Путин потребовал решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами на коронавирус

ТАСС07:33

Владимир Путин озвучил свое мнение относительно ситуации с коронавирусом в Дагестане

Mirmol.ru07:22

Путин впервые пообщался по видеосвязи с отдельным регионом из-за COVID-19

РБК07:41

Глава Дагестана извинился перед жителями за ограничения по коронавирусу

РИА Новости08:15
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Общество

Власти Польши назвали предварительную дату открытия границ

Власти Польши назвали предварительную дату открытия границ — 15 июня.
Вести Калининград 07:17
3
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru 07:09
11
Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
20
Общество

На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов

Екатеринбург, 18 мая 2020, 14:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита.
REGNUM 07:55
13
Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

РБК вчера в 17:17
37
Политика

МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба

Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
13
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
1,1K
Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 05:18
108
Общество

Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии

Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
ИА REX 03:30
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Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
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Здоровье

В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом для аллергиков

Риск заражения коронавирусом и развития более серьезных осложнений не повышается у пациентов с аллергией, кроме более тяжелых случаев астмы при недостаточном контроле заболевания.
Rambler News Service 07:05
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
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Музыка

Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Участники группы признавались, чтобы расстроены отменой конкурса в этом году, но с радостью согласятся представить Россию на "Евровидении-2021", если будет такая возможность.
iReactor 16 мая в 17:14
50
Общество

Покупатели США отказываются от товаров из Китая

Покупатели США отказываются от товаров, в частности 40% респондентов готовы на такой шаг уже сегодня.
Версия.Инфо 07:14
8
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
1,5K
Происшествия

В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
114
Общество

Правила торговли алкоголем ужесточаются

Закон, направленный изначально на борьбу с мелкими «наливашками» в жилых домах, может затронуть и работу небольших ресторанов и кафе.
Моллы.Ru 05:52
48
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
1
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1,3K
Здоровье

Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:11
2,3K
Игры

Ghost of Tsushima на релизе займет не менее 50 ГБ

Ghost of Tsushima потребует 50 ГБ свободного места на жестком диске. Информацию добавили на страницу игры в PlayStation Store.
Cyber.sports.ru 05:24
Армия и оружие

Космическая группа Сил самообороны начала действовать в Японии

Космическая оперативная группа воздушных Сил самообороны страны в понедельник начала официально действовать в Японии, объявил министр обороны Таро Коно.
Взгляд.ру 04:18
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
2,8K
Армия и оружие

Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

Lenta.ru 05:20
3
Здоровье

На Кубани проверят выплаты надбавок медикам

Краснодар, 18 мая 2020, 15:06 — REGNUM Досконально проверять факт всех выплат медикам за работу с коронавирусной инфекцией поручил проверить губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба 18 мая.
REGNUM 08:06
Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 вчера в 02:44
92
Здоровье

Роспотребнадзор пригрозил саратовцам возвращением ограничений

Замначальника управления Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева не видит противоречий в сохранении пропускного режима на территории региона и снятии ограничений на прогулки.
Общественное мнение 05:51
1
Футбол

«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»

РБК 05:36
Политика

Песков продолжает лечение от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
176
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
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