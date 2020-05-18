Коронавирус
РИА НовостиПутин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Президент России призвал усилить контроль за распространением коронавируса в Дагестане
Кизилюртовские вести08:02
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Общество
Власти Польши назвали предварительную дату открытия границ
Власти Польши назвали предварительную дату открытия границ — 15 июня.
Вести Калининград 07:17
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru 07:09
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Общество
На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов
Екатеринбург, 18 мая 2020, 14:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита.
REGNUM 07:55
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Политика
МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба
Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии
Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
ИА REX 03:30
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
Здоровье
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом для аллергиков
Риск заражения коронавирусом и развития более серьезных осложнений не повышается у пациентов с аллергией, кроме более тяжелых случаев астмы при недостаточном контроле заболевания.
Rambler News Service 07:05
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Участники группы признавались, чтобы расстроены отменой конкурса в этом году, но с радостью согласятся представить Россию на "Евровидении-2021", если будет такая возможность.
iReactor 16 мая в 17:14
Общество
Покупатели США отказываются от товаров из Китая
Покупатели США отказываются от товаров, в частности 40% респондентов готовы на такой шаг уже сегодня.
Версия.Инфо 07:14
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Происшествия
В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
Общество
Правила торговли алкоголем ужесточаются
Закон, направленный изначально на борьбу с мелкими «наливашками» в жилых домах, может затронуть и работу небольших ресторанов и кафе.
Моллы.Ru 05:52
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:11
Игры
Ghost of Tsushima на релизе займет не менее 50 ГБ
Ghost of Tsushima потребует 50 ГБ свободного места на жестком диске. Информацию добавили на страницу игры в PlayStation Store.
Cyber.sports.ru 05:24
Армия и оружие
Космическая группа Сил самообороны начала действовать в Японии
Космическая оперативная группа воздушных Сил самообороны страны в понедельник начала официально действовать в Японии, объявил министр обороны Таро Коно.
Взгляд.ру 04:18
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Lenta.ru 05:20
Здоровье
На Кубани проверят выплаты надбавок медикам
Краснодар, 18 мая 2020, 15:06 — REGNUM Досконально проверять факт всех выплат медикам за работу с коронавирусной инфекцией поручил проверить губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба 18 мая.
REGNUM 08:06
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 вчера в 02:44
Здоровье
Роспотребнадзор пригрозил саратовцам возвращением ограничений
Замначальника управления Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева не видит противоречий в сохранении пропускного режима на территории региона и снятии ограничений на прогулки.
Общественное мнение 05:51
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24