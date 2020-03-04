Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин объяснил санацию российских банков

Центробанк не собирается оставлять у себя активы санированных банков и намерен выводить их на рынок, резюмировал президент в интервью ТАСС.
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с чего всё началось

Путин: санация банков была нужна, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
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