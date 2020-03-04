Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин объяснил санацию российских банков

Центробанк не собирается оставлять у себя активы санированных банков и намерен выводить их на рынок, резюмировал президент в интервью ТАСС.
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с чего всё началось

Путин: санация банков была нужна, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
ТАСС02:34

Подробнее о событии

Путин заявил о необходимости санации банков ради вкладчиков

News.ru03:32

«Потом бы растворились куда-нибудь в Лондон»: Путин объяснил санацию банков

Царьград03:54

Путин объяснил необходимость санации российских банков

REGNUM03:49

Путин: санацию банков провели, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Аргументы и Факты03:33

Путин объяснил необходимость санации банков

РБК05:09

Путин: санация банков необходима, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Вести.Ru03:15

Путин: санация банков была нужна, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

ТАСС02:34
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Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Армия и оружие

Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Россия совершала плановый 12-часовой полет в нейтральных водах. Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске.
Piter.tv 11 марта в 03:19
Финансы

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
РБК 07:36
Общество

В Петербурге вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Санкт-Петербург и Ленинградская область вводят режим повышенной готовности из-за нового вируса. В Москве этот режим был введен 5 марта.
Вестник Кавказа 06:37
Политика

Британия поддерживает идею России провести саммит «пятёрки»

Великобритания поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.
RT на русском 06:48
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Происшествия

Ректора Воронежского опорного вуза оставили под арестом

Воронеж, 13 марта 2020, 13:03 — REGNUM Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО до 28 апреля.
REGNUM 06:03
Политика

Песков ответил на «детский» вопрос про «обнуление» сроков Путина

Возможное «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, которое позволит ему вновь баллотироваться в президенты в 2024 году, не означает, что будет изменена статья Конституции о максимальном количестве президентских сроков для одного человека.
Росбалт 08:11
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Общество

На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев

Группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса, сообщили в пятницу на сайте телевизионной службы новостей на телеканале "1+1" со ссылкой на заблокированных на границе украинцев.
РИА Новости 08:05
Политика

Трамп раскритиковал медиков США за неэффективность систем диагностики

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США не предпринимали на протяжении многих лет должных усилий по улучшению систем тестирования пациентов на наличие у них различных болезней.
ТАСС 07:34
Общество

«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома

Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Вести.Ru 06:30
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы

Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
ТАСС 06:19
Шоу-бизнес

Лолита выйдет замуж в шестой раз

Певица сообщила своему защитнику, что ей нужно как можно быстрее развестись, чтобы выйти замуж в шестой раз.
RuNews24.ru 05:17
Общество

Глава Якутии после скандала запретил усыплять собак

Собак, содержащихся в пункте передержки животных в Якутске, запрещено усыплять, такое распоряжение озвучил глава Якутии Айсен Николаев из-за скандала, разгоревшегося после того, как зоозащитники обнаружили в городе горы трупов животных.
Взгляд.ру 08:23
Наука

Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Live24 11 марта в 06:04
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Shraibikus News вчера в 13:09
Общество

В России выписали восьмерых заболевших коронавирусом

Восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, находящихся на территории России, выписаны после выздоровления, сообщается на сайте Минздрава РФ.
РИА Новости 07:38
Происшествия

Пропавший в Тюмени мальчик сам вернулся домой

Пропавший в Тюмени 12-летний мальчик сам вернулся домой.
Тюменская линия 04:45
Футбол

Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях

«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Матч ТВ 10 марта в 20:43
Армия и оружие

80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией

Пятый канал вчера в 11:12
Общество

Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась в Канаду без мужа.
РЕН ТВ 07:45
Политика

В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США

Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Известия вчера в 18:20
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru вчера в 18:32
Происшествия

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
Lenta.ru 04:39
Политика

В Правительстве Иркутской области проведены кадровые перестановки

С 16 марта 2020 года исполняющим обязанности Председателя Правительства Иркутской области назначен Константин Зайцев, руководивший Федеральной налоговой службой по Иркутской области.
НИА-Байкал 05:08
Автоспорт

«Формула-1» может отменить Гран-при Австралии

Пока официального решения об отмене Гран-при от Международной автомобильной федерации (FIA) не поступало, однако на официальном сайте ведомства размещено сообщение о готовности пересмотреть календарь всех проводимых серий соревнований.
Южный Федеральный 05:00
Футбол

Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины

В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
Bookmaker-ratings.ru 07:45
Экономика

Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса

Власти Германии не исключают временной национализации важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:47
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