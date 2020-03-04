Экономика
Экономика сегодняПутин объяснил санацию российских банков
Центробанк не собирается оставлять у себя активы санированных банков и намерен выводить их на рынок, резюмировал президент в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".ТАСС02:34
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Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
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С 16 марта 2020 года исполняющим обязанности Председателя Правительства Иркутской области назначен Константин Зайцев, руководивший Федеральной налоговой службой по Иркутской области.
Автоспорт
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В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
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