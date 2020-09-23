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Невские Новости

Путин объяснил сенаторам суть поправок в Конституцию

Владимир Путин заявил сенаторам, что поправки в Конституцию обеспечивают сохранение страны как сильной президентской республики. Он добавил, что поправки в основной закон помогут зафиксировать фундаментальные основы развития страны на десятилетия вперед.В источнике
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РБК

Путин объяснил сенаторам смысл поправок к Конституции

РБК08:00
Коммерсантъ

Путин объяснил сенаторам смысл поправок к Конституции

Коммерсантъ07:17
Lenta.ru

Путин раскрыл суть изменений в Конституции

Lenta.ru06:34
РИА Новости

Путин объяснил сенаторам смысл поправок в Конституцию

РИА Новости06:41
Комсомольская правда

Путин: поправки в Конституцию должны на десятилетия зафиксировать основы развития страны

Комсомольская правда06:34
ТАСС

Путин заявил о необходимости качественного развития всей правовой базы страны

ТАСС06:50
Известия

Путин рассказал о смысле конституционных изменений

Известия06:29

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъвчера в 10:22
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Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Live2405:35

Томичи могут сохранить оплаченные минуты разговора с опцией «МегаФона»

"МегаФон" запустил новую опцию "Копилка минут", предоставляющую абонентам, в том числе и томичам, возможность сохранять оплаченные минуты разговора и пользоваться ими в любое время даже тогда, когда доступный объем минут в тарифном пакете израсходован, сообщила пресс-служба компании.
РИА Томск05:32
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Путин поблагодарил Совфед за ответственную работу во время пандемии

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РИА Новости06:41

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Газета.Ruвчера в 16:55
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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