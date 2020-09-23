Помощник Алибасова попросил Федосееву-Шукшину освободить квартиру

Помощник Алибасова Сергей Моцарь через представителя передал суду претензии к Шукшиной, которые заключаются в том, что народная артистка до сих пор не перевезла свои вещи со спорной квартиры.