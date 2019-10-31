Политика
РБКПутин назвал разрыв муниципалитетов с госвластью причиной ряда проблем
Президент России Владимир Путин назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной некоторых системных проблем, в том числе в сфере здравоохранения. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить10
Он исходит из того, что власти - в широком смысле этого слова - должны обеспечить качество медицинского обслуживания, в данном случае, медицинского. Кстати говоря, в образовании почти то же самое.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
Гаджеты
Apple купила бренд у российской компании из Зеленограда
Американская компания Apple выкупила у российской группы компаний ISBC из Зеленограда торговую марку AIRTAG.
Piter.tv 05:12
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Gazeta.SPb вчера в 17:46
Авто
Составили рейтинг автомобилей по потере начальной стоимости
Аналитики iSeeCars собрали данные по стоимости новых автомобилей 5 лет назад и их цене на текущий момент на вторичном рынке, в результате чего был составлен рейтинг машин, меньше и больше всего теряющих в цене от начальной стоимости.
SpeedMe 01:11
Происшествия
Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Политика
Закрылось посольство Израиля в России
Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Происшествия
В Волгограде мать бросила ребёнка у поликлиники
В полиции Волгограда возбудили уголовное дело в отношении матери, оставившей грудного ребёнка на улице, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального УМВД.
REGNUM 06:55
Политика
Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Московский Комсомолец 05:54
Происшествия
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка
Российская газета 11:08
Игры
PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в истории
PS4 преодолела продажи оригинальной PlayStation, вышедшей в 1994 году и проданной тиражом 102,5 млн консолей, и Wii, появившейся на прилавках в 2006 году и сумевшей достичь результата 101,6 млн проданных приставок.
Коммерсантъ вчера в 03:25
Общество
Акционеры совхоза имени Ленина отсудили у Грудинина миллиард рублей
Daily Storm 29 октября в 08:20
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Известия 02:03
Политика
Меркель и Зеленский провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), а также отвод войск в Донбассе и транзит газа.
Газета.Ru 03:15
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой
Исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук рассказала, что спектакль прошел успешно, и в целом на гастрольный график это никак не повлияло, поскольку в спектакле всегда есть второй и третий состав.
Вести.Ru 04:33
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 29 октября в 15:01
Кино
Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»
Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
REGNUM 08:10
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости 29 октября в 18:08
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Хоккей
Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ
РБК вчера в 03:08
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал сроки завершения карьеры Хабиба
Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поведал, когда его сын завершит спортивную карьеру.
Вестник Кавказа 10:10
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Футбол
Глушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»
Sports.ru вчера в 12:40
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС 08:40
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Авто
Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris
Компания Hyundai объявила старт продаж обновленного седана Hyundai Solaris/Verna.
Новые автомобили вчера в 02:44