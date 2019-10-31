Политика

РБКРБКПутин назвал разрыв муниципалитетов с госвластью причиной ряда проблем

Президент России Владимир Путин назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной некоторых системных проблем, в том числе в сфере здравоохранения. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области, передает «РИА Новости».
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Владимир Путин
Он исходит из того, что власти - в широком смысле этого слова - должны обеспечить качество медицинского обслуживания, в данном случае, медицинского. Кстати говоря, в образовании почти то же самое.
— Владимир ПутинРИА Новости 06:35

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