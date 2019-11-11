Сокращение расходов на оборону и безопасность обусловлено прохождением "пика модернизации", заявил Владимир Путин на совещании в правительстве.

с чего всё началось

Уменьшение расходов на оборону и безопасность страны связано с прохождением «пика модернизации», заявил российский лидер Владимир Путин в понедельник, 11 ноября. Выступая на совещании в правительстве, глава государства отметил, что работа по данным направлениям проходила «не спустя рукава».

Путин объяснил снижение расходов на оборону и безопасность страны

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Общество Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

Наука Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу После, в разные годы, учёные и политики подписывали международные соглашения об ограничении выбросов парниковых газов, однако это не помогло — выбросы углекислого газа продолжают расти, и климат Земли продолжает меняться не в лучшую для людей сторону.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о расставании с Плющенко Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.