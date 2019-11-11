Политика
Вечерняя МоскваПутин объяснил снижение расходов на оборону и безопасность страны
Уменьшение расходов на оборону и безопасность страны связано с прохождением «пика модернизации», заявил российский лидер Владимир Путин в понедельник, 11 ноября. Выступая на совещании в правительстве, глава государства отметил, что работа по данным направлениям проходила «не спустя рукава».
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Сокращение расходов на оборону и безопасность обусловлено прохождением "пика модернизации", заявил Владимир Путин на совещании в правительстве.РИА Новости03:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:22, Вашингтон
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Общество
Сестры Кардашьян вышли в свет в откровенных нарядах
Сестры Кардашьян появились на 45-й церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2019 в откровенной одежде.
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Происшествия
В Алексине полицейский-стажер застрелил мужчину
В Алексине полицейский-стажер застрелил мужчину По неофициальной информации, еще один человек был ранен.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Общество
Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Спорт
Слух: Diablo IV получит пять классов на старте, а ремастер Diablo II отменили
Игроки смогут выполнять казни, чтобы добивать противников при смерти; Пять классов на старте: Паладин, Варвар, Волшебница, Амазонка и Друид.
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
Театры
В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино»
В Москве на фестивале любительских театров "Молодые - молодым" запретили показ спектакля "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".
Политика
Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа
Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Политика
Девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки
В секретном докладе британской разведки упоминаются имена девяти российских предпринимателей, которые угрожают демократии королевства.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
Наука
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу
После, в разные годы, учёные и политики подписывали международные соглашения об ограничении выбросов парниковых газов, однако это не помогло — выбросы углекислого газа продолжают расти, и климат Земли продолжает меняться не в лучшую для людей сторону.
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Политика
МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии
МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.
Политика
Россия и Армения отложили подписание меморандума о биолабораториях
Россия и Армения отложили подписание меморандума о доступе российских специалистов в лаборатории в Армении, финансируемые США.
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Происшествия
Водолазы продолжают искать в Мойке останки убитой аспирантки СПбГУ
Армия и оружие
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру
Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.