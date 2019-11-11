Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПутин объяснил снижение расходов на оборону и безопасность страны

Уменьшение расходов на оборону и безопасность страны связано с прохождением «пика модернизации», заявил российский лидер Владимир Путин в понедельник, 11 ноября. Выступая на совещании в правительстве, глава государства отметил, что работа по данным направлениям проходила «не спустя рукава».
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

Сокращение расходов на оборону и безопасность обусловлено прохождением "пика модернизации", заявил Владимир Путин на совещании в правительстве.
РИА Новости03:56

Подробнее о событии

Путин объяснил сокращение расходов на оборонку

Телеканал 360°04:44

Путин объяснил снижение расходов на оборону России

Московский Комсомолец04:10

Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

RT на русском03:46

Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

РИА Новости03:56

Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

Известия03:49

Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

ТК Звезда04:06

Путин объяснил сокращение расходов на оборону

Взгляд.ру03:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:22, Вашингтон
Футбол

Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити

Bethub.org вчера в 13:27
Общество

Сестры Кардашьян вышли в свет в откровенных нарядах

Сестры Кардашьян появились на 45-й церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2019 в откровенной одежде.
Lenta.ru 02:44
Общество

Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре

Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Происшествия

В Алексине полицейский-стажер застрелил мужчину

В Алексине полицейский-стажер застрелил мужчину По неофициальной информации, еще один человек был ранен.
MySLO.ru 02:51
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Общество

Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
RT на русском 05:02
Происшествия

В Одессе вандалы разбили памятную табличку погибшим 2 мая 2014 года

РИА Новости 05:08
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Спорт

Слух: Diablo IV получит пять классов на старте, а ремастер Diablo II отменили

Игроки смогут выполнять казни, чтобы добивать противников при смерти; Пять классов на старте: Паладин, Варвар, Волшебница, Амазонка и Друид.
Игромания.ру 03:32
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.
Известия 03:55
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Театры

В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино»

В Москве на фестивале любительских театров "Молодые - молодым" запретили показ спектакля "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".
Грани.ру 08 ноября в 08:50
Политика

Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа

Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Ведомости 04:12
Политика

Девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки

В секретном докладе британской разведки упоминаются имена девяти российских предпринимателей, которые угрожают демократии королевства.
Свободная Пресса вчера в 09:42
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол

«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru 09 ноября в 12:56
Наука

Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу

После, в разные годы, учёные и политики подписывали международные соглашения об ограничении выбросов парниковых газов, однако это не помогло — выбросы углекислого газа продолжают расти, и климат Земли продолжает меняться не в лучшую для людей сторону.
Moi-portal.ru 09 ноября в 07:39
Космос

Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути

Сусанин 09 ноября в 13:39
Армия и оружие

Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране

Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Общество

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ вчера в 10:27
Политика

МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии

МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.
Газета.Ru 05:05
Футбол

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Газета.Ru 04:30
Политика

Россия и Армения отложили подписание меморандума о биолабораториях

Россия и Армения отложили подписание меморандума о доступе российских специалистов в лаборатории в Армении, финансируемые США.
РБК 03:55
Происшествия

В Перми суд отправил в психбольницу женщину, уморившую дочь голодом

РИА Новости 02:18
Музыка

Составлен список песен, которые не надоедает слушать

На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Moi-portal.ru 09 ноября в 12:17
Происшествия

Водолазы продолжают искать в Мойке останки убитой аспирантки СПбГУ

Gazeta.SPb вчера в 07:59
Армия и оружие

Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру

Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.
News.ru вчера в 15:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное