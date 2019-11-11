Сокращение расходов на оборону и безопасность обусловлено прохождением "пика модернизации", заявил Владимир Путин на совещании в правительстве.

с чего всё началось

Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в понедельник, 11 ноября.

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