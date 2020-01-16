Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
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«Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства», — заявил Путин на проходящей
 в «Ново-Огарево» встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию (цитата по «РИА Новости»).
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