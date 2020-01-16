Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
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Путин: поправки в Конституцию направлены на укрепление роли гражданского общества и регионов

Интерфакс - Россия07:08

Путин: поправки в Конституцию направлены на развитие России как правового государства

ТАСС08:52

«Люди в России знают, как у них идут дела»

Коммерсантъ08:58

Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

РИА Новости07:22

Путин разъяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

RT на русском11:51

Путин объяснил смысл поправок в Конституцию России

Известия06:42

Путин объяснил смысл поправок в Конституцию РФ

ФАН06:43
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Политика

Путин создал новую должность для Медведева

Ставшему накануне экс-премьеру Дмитрию Медведеву президент России Владимир Путин предложил новую должность.
Блокнот.ру 08:54
Политика

Госдума проголосовала за утверждение Мишустина премьер-министром

Напомним, что кандидатуру Михаила Мишустина вчера выдвинул президент России Владимир Путин сразу после того, как было объявлено о роспуске правительства.
Newsler.ru 07:33
Происшествия

За призывы к сепаратизму арестовали активистку «Левого сопротивления»

Активистка движения «Левое сопротивление» Дарья Полюдова арестована до 13 марта за призывы к терроризму и сепаратизму, решение вынес Мещанский суд Москвы, 16 января передает Интерфакс.
Красная весна 12:47
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Газета.Ru 07:57
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Политика

«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС

Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
ТВ Центр 09:06
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Известия 12:59
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Происшествия

В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба

В здании, где располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб, ещё один получил ранения.
RT на русском вчера в 22:56
Политика

Счетная палата США подтвердила блокировку помощи Украине

За выделение финансовой помощи Украине в 2019 году проголосовал Конгресс.
Росбалт 12:13
Экономика

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Ведомости 02:08
Финансы

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может резко опуститься уже в обозримом будущем.
РИА Новости 05:22
Политика

Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Lenta.ru 05:20
Авто

Стартовали продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили вчера в 02:43
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости вчера в 16:11
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Экономика

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
РБК 09:01
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
Политика

Греф назвал главного министра в правительстве

Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Rambler News Service 06:49
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
Технологии

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Футбол

Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за расширение состава

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги проголосовало за расширение числа участников до 18, сообщает ТАСС со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
BFM.ru 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
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