Политика
РИА НовостиПутин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Читать в источнике
Оценить1456
с чего всё началось
«Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства», — заявил Путин на проходящей в «Ново-Огарево» встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию (цитата по «РИА Новости»).РБК06:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин: поправки в Конституцию направлены на укрепление роли гражданского общества и регионов
Интерфакс - Россия07:08
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснился
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Общество
Россиянин Бурков намерен признать вину в американском суде
Обвиняемый в компьютерных преступлениях гражданин России Алексей Бурков намерен признать себя виновным в суде США, сообщил РИА Новости его адвокат Грегори Стэмбо.
Политика
Госдума поддержала назначение Мишустина премьером
Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Политика
Рада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ
Ранее Лайф писал, что депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал постановление о возвращении украинской делегации в ПАСЕ.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Футбол
Гендиректор «Спартака» высказался против расширения РПЛ
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, передает РИА "Новости".
Политика
«Открытые медиа»: Медведев ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой Путина
Дмитрий Медведев сам попросил об отставке с поста премьер-министра из-за несогласия с конституционной реформой, о которой объявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Политика
Россия и США провели консультации по стратегической безопасности
Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.
Наука
Частый секс поможет задержать менопаузу
Выяснилось, что чаще всего ранняя менопауза наступает у женщин, практически прекративших сексуальную жизнь.
Наука
Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования
Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Политика
Путин пообещал не менять две первые главы Конституции
Российский лидер Владимир Путин в четверг, 16 января, пообещал не менять эти главы Конституции.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Происшествия
Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Музыка
Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Технологии
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Общество
Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Здоровье
Ульяновский губернатор после послания сделал выводы о развитии региона
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после оглашения послания президента России Владимира Путина заявил, что регион развивается «в правильном направлении».
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Политика
Лавров встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым
Экономика
Курс рубля упал после отставки правительства
В среду, 15 января, российская валюта весьма нервно отреагировала на новость об отставке правительства Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Политика
Рада приняла закон о сокращении обучения на русском языке
Верховная рада в четверг, 16 января, приняла в окончательном чтении законопроект о среднем образовании, согласно которому, в частности, в школах будет постепенно уменьшаться количество часов преподавания на русском языке.
Политика
Мишустин отреагировал на идею «налога на богатых»
Перед своим утверждением на пост премьер-министра РФ выяснилось, как Михаил Мишустин относится к идее введения прогрессивного налогообложения, так называемого "налога на богатых".
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.