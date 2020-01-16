с чего всё началось

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.

Финансы Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснился Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.

Общество Россиянин Бурков намерен признать вину в американском суде Обвиняемый в компьютерных преступлениях гражданин России Алексей Бурков намерен признать себя виновным в суде США, сообщил РИА Новости его адвокат Грегори Стэмбо.

Политика Госдума поддержала назначение Мишустина премьером Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.

Политика Рада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ Ранее Лайф писал, что депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал постановление о возвращении украинской делегации в ПАСЕ.

Футбол Гендиректор «Спартака» высказался против расширения РПЛ Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, передает РИА "Новости".

Политика Россия и США провели консультации по стратегической безопасности Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.

Наука Частый секс поможет задержать менопаузу Выяснилось, что чаще всего ранняя менопауза наступает у женщин, практически прекративших сексуальную жизнь.

Наука Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

Экономика Курс рубля упал после отставки правительства В среду, 15 января, российская валюта весьма нервно отреагировала на новость об отставке правительства Дмитрия Медведева.

Политика Рада приняла закон о сокращении обучения на русском языке Верховная рада в четверг, 16 января, приняла в окончательном чтении законопроект о среднем образовании, согласно которому, в частности, в школах будет постепенно уменьшаться количество часов преподавания на русском языке.

Политика Мишустин отреагировал на идею «налога на богатых» Перед своим утверждением на пост премьер-министра РФ выяснилось, как Михаил Мишустин относится к идее введения прогрессивного налогообложения, так называемого "налога на богатых".