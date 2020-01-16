с чего всё началось

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.

Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

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