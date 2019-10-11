Политика

ФАНФАНПутин объяснил свое отношение к либерализму

Президент России подчеркнул, что это позволит избежать внутриполитических потрясений. На заседании совета глав-государств СНГ в узком составе в Ашхабаде Путин отметил, что его «пытаются пощипывать» в связи с его высказываниями о либерализме. Президент объяснил свое отношение к либерализму.
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Путин продолжает злить Запад

News.ru09:53

Путин объяснил преимущество вековых традиций перед либерализмом

Интерфакс05:04

Путин: ничего против либерализма не имею

RT на русском04:12

Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции

РИА Новости04:19

Путин пожаловался на «пощипывания» из-за слов о либерализме

Lenta.ru04:04

Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме

РБК04:03

Путин не против либерализма, но не видит оснований для отказа от вековых традиций

ТАСС04:03
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Политика

Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле

Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
RT на русском 13:44
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия

В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника

Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Здоровье

Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций

Красная весна 08 октября в 15:34
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Здоровье

Выявлена связь между раком и питанием вне дома

Специалисты пришли к выводу, что готовая еда и фастфуд могут стать причиной развития рака из-за содержания в такой еде перфтороктансульфоновой кислоты (ПФАС).
iReactor вчера в 23:01
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Сирии

DP.RU 09 октября в 09:26
Футбол

16-летний игрок «Ливерпуля» дисквалифицирован за оскорбление Кейна

Спорт-Экспресс 10:37
Кино

Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»

78.ru вчера в 06:24
Спорт

Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Вести.Ru 13:30
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Вывод получился неутешительный: в нашей стране потребители часто вводятся в заблуждение из-за того, что у нас нет четких идентификационных признаков пивных напитков.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 11:41
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Кино

Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»

КиноПоиск 09 октября в 13:09
Армия и оружие

Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара

США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
РИА Новости 08:12
Происшествия

Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12

Предварительной причиной аварийной посадки военно-транспортного самолёта Ан-12 в Екатеринбурге стал невыход шасси.
RT на русском вчера в 03:47
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Футбол

Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021

В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши.
Вести.Ru 12:00
Экономика

ЦБ заявил о готовности допустить непрофессионалов к иностранным акциям

Последняя версия законопроекта о категоризации инвесторов предполагала, что доступ к иностранным ценным бумагам, входящим, например, в один из самых известных мировых фондовых индексов S&P500, особо защищаемым неквалифицированным инвесторам будет полностью заблокирован.
РБК 10:44
Экономика

Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании

Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Российская газета 04:37
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Политика

Норвегия отказалась размещать противоракетный щит НАТО из-за России

Власти Норвегии отказались размещать на территории страны противоракетный щит НАТО.
RuNews24.ru вчера в 17:36
Политика

Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Общество

Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек

РБК 09:23
Политика

Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии

Российская газета 06:18
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