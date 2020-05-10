Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин объяснил свое видение национальной идеи России

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым». Так свое видение объяснил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Российский лидер добавил, что патриотизм должен быть посвящен развитию страны.
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с чего всё началось
Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», - ответил президент на вопрос, в чем состоит национальная идея, в интервью
 программе «Москва.
Ридус04:41

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В этом - залог успеха: Путин рассказал о российской национальной идее

Вести.Ru03:46

Путин рассказал о национальной идее России

Известия03:08

Путин предостерег от «квасного» и «затхлого» патриотизма

РБК03:37

Путин рассказал о национальной идее в России

РИА Новости03:26

Путин рассказал о национальной идее России

ТАСС03:26

Путин: не нужно все время хвататься за наше героическое прошлое

Коммерсантъ03:26

Путин рассказал о своем понимании национальной идеи

Интерфакс03:39
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Армия и оружие

Четвёртый самолёт с российскими военными вернулся из Италии

«Прибыл четвёртый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
RT на русском вчера в 16:46
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Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Происшествия

На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина

Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс 07:32
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Общество

В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 17 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 17 мая, сообщил областной оперштаб.
РИА Новости 08:27
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
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Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью

Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
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Общество

Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции

Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
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Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

REGNUM 08:33
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Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
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Единоборства

Ян отреагировал на решение чемпиона UFC Сехудо завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американца Генри Сехудо над соотечественником Домиником Крузом и оценил заявление обладателя титула о завершении карьеры.
RT на русском 01:48
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном

РИА Новости 01:26
Здоровье

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного режима»

«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — сказал профессор.
RZN.info вчера в 14:33
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Футбол

Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
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Общество

Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован в одну из московских клиник с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 08:14
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Музыка

Little Big хотят выступить на «Евровидении-2021»

Напомним, что Little Big должны были поехать с песней Uno на Евровидение от России в этом году, однако 18 марта организаторы приняли решение об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 07:45
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Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
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Происшествия

В Омской области убили ветерана войны

В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 02:56
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Происшествия

На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень

Оползень произошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля днем в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 08:57
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Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
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Общество

Город Соль-Илецк закрывают на карантин

О закрытии Соль-Илецка на 14-тидневный карантин сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира, также информация опубликована на сайте областного правительства.
Saltday.ru 08:42
Общество

Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02
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Здоровье

В Ухане выявили новый случай заражения коронавирусом

В китайском городе Ухане был выявлен новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 00:12
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Политика

Украина поставила на поражение «Северного потока-2»

Украина может с определенным оптимизмом говорить о том, что «Северный поток-2» не будет освобожден от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, заявил в интервью «Радио Свобода» украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Lenta.ru 03:14
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Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
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Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
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Политика

Путин заявил, что долги 1990-х не давали России развиваться

Долги 1990-х годов были непомерным бременем для России, однако она не только избавилась от них, но и накопила достаточно большой объем государственных резервов.
ТАСС 07:29
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