с чего всё началось

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым». Так свое видение объяснил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Российский лидер добавил, что патриотизм должен быть посвящен развитию страны.

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1,9K

Армия и оружие Четвёртый самолёт с российскими военными вернулся из Италии «Прибыл четвёртый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны. 29

Происшествия На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. 2

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 518

Общество Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 589

Общество Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус. 312

Единоборства Ян отреагировал на решение чемпиона UFC Сехудо завершить карьеру Российский боец смешанного стиля Пётр Ян прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американца Генри Сехудо над соотечественником Домиником Крузом и оценил заявление обладателя титула о завершении карьеры.

Футбол Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1 Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.

Экономика Промсвязьбанк продал почти все запасы золота Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий. 214

Общество Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом Писатель-сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован в одну из московских клиник с подтвержденным коронавирусом. 4

Музыка Little Big хотят выступить на «Евровидении-2021» Напомним, что Little Big должны были поехать с песней Uno на Евровидение от России в этом году, однако 18 марта организаторы приняли решение об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса. 3

Общество Минпросвещения допустило отмену ОГЭ Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. 19

Происшествия В Омской области убили ветерана войны В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России. 209

Происшествия На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень Оползень произошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля днем в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. 7

Общество Город Соль-Илецк закрывают на карантин О закрытии Соль-Илецка на 14-тидневный карантин сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира, также информация опубликована на сайте областного правительства.

Политика Украина поставила на поражение «Северного потока-2» Украина может с определенным оптимизмом говорить о том, что «Северный поток-2» не будет освобожден от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, заявил в интервью «Радио Свобода» украинский посол в Германии Андрей Мельник. 17