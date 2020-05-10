Политика
Lenta.ruПутин объяснил свое видение национальной идеи России
Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым». Так свое видение объяснил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Российский лидер добавил, что патриотизм должен быть посвящен развитию страны.
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с чего всё началось
Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», - ответил президент на вопрос, в чем состоит национальная идея, в интервью программе «Москва.Ридус04:41
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Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Армия и оружие
Четвёртый самолёт с российскими военными вернулся из Италии
«Прибыл четвёртый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
RT на русском вчера в 16:46
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Происшествия
На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина
Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс 07:32
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 17 мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 17 мая, сообщил областной оперштаб.
РИА Новости 08:27
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью
Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
Общество
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
Единоборства
Ян отреагировал на решение чемпиона UFC Сехудо завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американца Генри Сехудо над соотечественником Домиником Крузом и оценил заявление обладателя титула о завершении карьеры.
RT на русском 01:48
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
РИА Новости 01:26
Здоровье
В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного режима»
«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — сказал профессор.
RZN.info вчера в 14:33
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Футбол
Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1
Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Общество
Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован в одну из московских клиник с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 08:14
Музыка
Little Big хотят выступить на «Евровидении-2021»
Напомним, что Little Big должны были поехать с песней Uno на Евровидение от России в этом году, однако 18 марта организаторы приняли решение об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 07:45
Общество
Минпросвещения допустило отмену ОГЭ
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
Происшествия
В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 02:56
Происшествия
На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень
Оползень произошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля днем в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 08:57
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
Общество
Город Соль-Илецк закрывают на карантин
О закрытии Соль-Илецка на 14-тидневный карантин сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира, также информация опубликована на сайте областного правительства.
Saltday.ru 08:42
Общество
Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02
Здоровье
В Ухане выявили новый случай заражения коронавирусом
В китайском городе Ухане был выявлен новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 00:12
Политика
Украина поставила на поражение «Северного потока-2»
Украина может с определенным оптимизмом говорить о том, что «Северный поток-2» не будет освобожден от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, заявил в интервью «Радио Свобода» украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Lenta.ru 03:14
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая
Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Политика
Путин заявил, что долги 1990-х не давали России развиваться
Долги 1990-х годов были непомерным бременем для России, однако она не только избавилась от них, но и накопила достаточно большой объем государственных резервов.
ТАСС 07:29